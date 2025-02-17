Galatasaray’dan hayati galibiyet

Galatasaray için Rizespor müsabakası belki de son üç sezondur ligde çıktığı en kritik karşılaşma oldu. Hafta içinde Az Alkmaar karşısında yaşanan ağır yenilgi sonrası bir de önceki gün Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı mağlup ederek aradaki farkı üçe indirmesi zorlu deplasman öncesi eminim sarı-kırmızılı camiada sinirleri germişti.

Çünkü perşembe günü Hollanda ekibiyle rövanş maçına çıkacak olan Galatasaray, yapısı gereği bu müsabakaya asılacağı için önümüzdeki pazartesi günü oynanacak kritik Fenerbahçe derbisine yorgun çıkacak. Alkmaar maçının ardından böyle bir bıçak sırtı bir müsabaka olan Rizespor maçında yaşanacak bir puan kaybı camiada işlerin karışmasına sebebiyet verebilirdi.

İşte bu ağır yükle Rize'de sahaya adım Galatasaray. Aslan, birkaç gün önce alınan ağır yenilgiyi unutturmak için ilk düdükle birlikte saldırıya geçti. Fakat karşısında da oldukça dirençli ve oturmuş olan bir kadroya sahip Rizespor vardı. Özellikle ilk 15 dakikanın ardından Rizespor üst üste tehlikeler yaratmaya başladı. Topun hakimi Galatasaray olmasına rağmen top döndürmekten başka bir şey yapamadılar.

SAVUNMA ALARM VERİYOR

Rizespor'un ise direkten dönen pozisyonu dışında Muslera'nın çıkardığı ve çerçeveyi bulmayan tehlikeleri vardı. Galatasaray ikinci yarıya da fırtına gibi başladı. Bu kez ilk yarıdan farklı olarak kaleyi bulabildi.

Ve hatta Osimhen ilk pozisyonda kafayla topu filelere yolladı. Ancak Aslan'ın sevinci 7 dakika sürdü. Galatasaray savunmasının uyduğu bir anda sahneye çıkan Sowe skoru yine eşitledi. Galatasaray'ın özellikle bu sezon yediği gollere baktığımız zaman savunma hattının bireysel hatalarından kaynaklandığını görüyoruz. Bu form düşüklüğü ya da mental düşüklük sebebiyle oluyor olabilir. Fakat sarı-kırmızılıların Avrupa'da zor duruma düşmesinin ve Süper Lig'de yarışı koparamamasının en büyük sebebi bu. Eşitliğin ardından Rizespor topu tamamen sarı-kırmızılılara bıraktı.

Lemina'nın da girmesiyle tüm seken topları Galatasaray aldı. Üst üste pozisyon üreten ve duran top kazanan sarı-kırmızılı ekip, son dakikalara girilirken Osimhen'in golüyle 3 puanı kurtardı. Ancak, bu maç hem Galatasaraylı futbolculara hem de teknik heyete büyük bir ders olmalı. Özellikle ilk yarıdaki oyun ne Alkmaar maçında turu ne de Fenerbahçe maçında puanı getirir.