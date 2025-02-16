En büyük alkış taraftarlara

Süper Lig'e çok erken havlu atan Beşiktaş ve Trabzonspor, Avrupa vizesi alma adına önemli maçta karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan müsabakalar her zaman nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oluyor. İlk düdükle birlikte de benim bu dediğimi destekler şekilde bir baskıyla maça başladı Beşiktaş. Rafa Silva'nın enfes vuruşunu kaleci Uğurcan çıkarırken, Immobile boş pozisyonda topu auta gönderince Karadeniz ekibi rahat bir nefes aldı. İlk 15 dakikalık Beşiktaş baskısının ardından Trabzonspor yavaş yavaş rakip yarı alanda görünmeye başladı. Tam bu dakikalarda siyah-beyazlıların yıldızı Rafa Silva topu rakibine armağan etti. İkramı geri çevirmeyen Karadeniz Fırtınası da Banza'nın golüyle öne geçti. Golün ardından Trabzonspor, topu rakibine bırakmaya devam etti. Ancak Beşiktaş, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçmeyi başaramadı ve ilk yarı Trabzon'un üstünlüğüyle sona erdi.



İŞTE ÖZLENEN TABLO

İlk yarının bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar soyunma odasına doğru giden futbolcuları sahaya geri çağırarak alkışlarla moral verdi. Beşiktaş taraftarı, Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi estiği sene Benfica maçında da aynısını yapmıştı. Hatta o dönemde takımda forma giyen oyuncular, bu anları duygulanarak anlatırlar. Bu da aslında geçmiş dönemdeki yönetimlerin ve teknik heyetlerin taraftara sağlayamadığı şeyi bize gösteriyor. Siyah-beyazlı futbolseverler, skordan bağımsız oyun, mücadele ve hırs görmek istiyor. Sezon başında ısladıkları futbolcuları, önemli bir derbi maçında geride olmasına rağmen alkışlayan taraftarları da ben alkışlıyorum. İkinci yarıya bu motivasyonun verdiği istek ve arzuyla Beşiktaş daha iştahlı başladı. İlk yarı da takımını üzen Rafa Silva attığı golle Kartal'ı kendisine getirdi. Ardından Batagov kendi kalesine attığı golle Beşiktaş'ın dönmesini sağladı. Sonuç olarak Beşiktaş, Avrupa yolunda çok önemli bir eşiği geçti. Ancak futbolcuların emeğinin yanında taraftarların jestini de unutmamak lazım.

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