Talha umutları kararttı

Fenerbahçe'nin taraftarları ve yöneticileri belki de artık hatayı kendilerinde arasa daha iyi olur. Tutturulmuş bir yapı, bizi şampiyon yapmayacaklar hikayesi sürekli dilden dile dolaşıyor.

Kendi maçlarına bakmadan rakip takımın maçları hakkında yapılan yorumlar beni açıkçası usandırdı artık. (Burada bir parantez açmak istiyorum. Bu olayı sadece Fenerbahçe değil Galatasaray da yapıyor.) Senelerdir gelmeyen şampiyonlukların sonucu tabi ki bazı şeyler konuşulur. Ancak geçmişe biraz bakarsak eğer, sarı-lacivertlilerin altın tepsi de sunulan fırsatları elinin tersiyle itti. Ama bunlar konuşulmuyor.

Neyse gelelim maça Galatasaray yaşadığı kayıplarla yine altın tepsi de fırsatı sundu.

Ki burada Galatasaray'ın fikstürünün daha zor olduğunu da belirtmekte fayda var. Taraftar yine stadı fulledi. Müthiş bir atmosferde maç başladı. Fakat o da ne?

Kayserispor bir anda 1-0 öne geçti. Şimdi bu olay da yapının yeri tam olarak nerede?

Sonrasında Fenerbahçe baskısını artırdı.

MERAKLA BEKLİYORUM!

İlk yarı bitmeden Kayserispor kalecisinin büyük hatasını affetmeyen Talisca skora denge getirdi. İkinci yarıda ilk yarının kopyası gibi başladı. Kayserispor attı, Fenerbahçe yakaladı. Ardından Talisca penaltıdan Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Tam herkes rahatlamıştı. Hatta bende yazıma son şeklini veriyordum ki. Talha eminin tüm Türkiye'yi şok etti. Genç oyuncu attığı golle takımına kümede kalma yolunda kritik bir 1 puan kazandırırken, Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarını kararttı. Doğal olarak tribünlerden de başta Ali Koç'a olmak üzere tepkiler geldi. Şimdi yazımın başına dönersek bu maç için nasıl açıklama yapacaklar merakla bekliyorum! Yazıma biraz sitemkar başladım. Ama elini vicdanına koyan herkes bana hak verecektir. Artık rakip takım şunu yaptı, bu bunu söyledi tartışmalarından uzaklaşıp kendi takımımızın yaptıkları ya da yapmadıklarını konuşursak daha faydalı olacağını düşünüyorum.