Sezonun en kritik dönemeci

Göztepe taraftarının meşhur bestesinin bir bölümünde şu ifadeler yer alıyor: "Acıların arasından söyle İsyan Marşı'mızı." Takım da adeta taraftarımız bunu söylüyor bari yaşatalım diyor. Çok iyi bir sezon başlangıcı, harika bir taraftar desteği ve takım oyunuyla gelen Avrupa hedefi. Fakat sonra bir anda bakıyoruz ki galibiyet hasreti 10 maça çıkmış. Peki ne oldu, ne değişti de böyle oldu? Takıma baktığımız zaman Solet ve Djalma dışında aynı kadro. Ama oyunculardaki o istek ve arzu yok. Göztepe'nin önündeki üç maç bu seneki final maçları olacak. İlk olarak ligde Beşiktaş ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar hafta içinde Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a konuk olacak. Ardından ise yine içeride Başakşehir maçı var. Göz-Göz, bu müsabakalarda alacağı sonuca göre kendi göbek bağını kendisi kesecek.

TRİBÜNLER OYUNA GİRMELİ

Sarı-kırmızılıların bu sezon Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı bir üstünlüğü var. Sarı-kırmızılıların bunu kullanmasını bekliyorum. Geçen haftalarda yine bir Beşiktaş maçı öncesi yazdığım bir yazımda "Bakmayın adının Kartal olduğuna. Anka büyüktür Kartal'dan" demiştim. İşte bunu ispatlayan bir maç olacak cumartesi günü. Fakat burada Göztepe taraftarına da büyük iş düşüyor. Sarı-kırmızılıların zaten kemik taraftarı 90 dakika ve sonrasında da desteğini veriyor. Fakat özellikle içerideki son Gaziantep FK, maçında daha 80. dakikada ayrılan seyircilerinde taraftarların arasına karışması lazım. Çünkü bu takım, tribünden açılan ortaları tamamlıyor. Bunu skandal hakem hatalarının olduğu Fenerbahçe maçında 2-0'dan geriye dönerek göstermişti. Haydi Göztepe, İzmir'in bu zaferlere ihtiyacı var.