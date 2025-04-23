Galatasaray’a psikoloji işlemiyor

Yazıma ilk olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçmiş olsun dileklerimi ileterek başlamak istiyorum.

Umarım bir an önce sağlığına kavuşarak yeşil zemine geri döner. Son dönemde futbol yorumcularının diline pelesenk olmuş bir deyim türedi. "Psikolojik üstünlük" diye bir söylem. Evet aslında bir bakıma doğru da bir tabir. Fakat bazı takımlara da olmuyor gibi ne dersiniz?

Mesela Galatasaray'ı ele alalım. Sarı-kırmızılılar, son iki senenin şampiyonu. Çok çok iyi bir takım olduğu için bu böyle.

Aslında alakası yok. Sadece kriz anlarını iyi yönetebildiği ve hızlı reaksiyon verebildiği için durum bu şekilde. Galatasaray bu sezon da şampiyonluğun geçtiğimiz haftayla birlikte tartışmasız en güçlü adayı. Hatta sezon başından beri verdiği demeçlerle Türkiye'nin bir bölümünü karşısına alan Fenerbahçe 2. Başkanı Acun Ilıcalı bile bunu Kayserispor maçının ardından itiraf etti. Sarı-lacivertliler, kaç puan farkla önde olsa da ya da rakibinin ensesine yapışsa da Galatasaray gibi aksiyon alamadığı için yarışta bir bakıyorsunuz geride kalıyor.

Ki bu sezon kabul edelim Galatasaray hem ligde hem kupada bu fırsatı sundu Fenerbahçe'ye.

GÖVDE GÖSTERİSİ İSTİYOR

Fakat yazımın başında dediğim gibi Galatasaray'a 'Psikolojik üstünlük' sökmüyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçına fazla macera aramadan çıktı. Ki bunu bende bekliyordum.

Çünkü Galatasaray'ın amacı bu sezon iki kupayı da alarak 5. yıldızına yakışır bir çifte kupayla gövde gösterisi yapmak.

Konyaspor ise ligde kalma mücadelesi verirken, kendini bir anda kupada yarı final de buldu. Emimin onlar da böyle bir sonuç beklemiyordu. İlk düdük ile birlikte Galatasaray'ın Konyaspor yarı alanını işgal etmesini izledik. Beklenildiği gibi Konya kapanıp kontralarla sonuca gitmek isterken, Galatasaray ise rakibini boğarak hemen sonuca gitmeyi istedi. Aslında ilk yarıda uzun süre orta saha mücadelesi izledik. İki takımda topu ceza sahasına indirmekte zorlandı. Ardından sezonun flaş ismi Osimhen harika bir kafa golüyle tabelayı değiştirdi. Tam Konyaspor önde baskıyla pozisyon üretmeye çalışırken, bu kez sahneye çıkan Torreira, attığı golle Aslan'ı rahatlattı. Cim-Bom ikinci yarıya adeta golle başladı. Hızlı reaksiyon veren Konya tam umutlanacaktı ki ikinci yarının yıldızı Sallai ikinci golünü atarken, Yusuf Demir'de son noktayı koydu. Şimdi Galatasaray, rakibini bekleyecek.