Galatasaray, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK maçında aldığı harika sonuçla sezona başladı. Sarı-kırmızılılar, dün de ikide iki yapmak ve sahasındaki yenilmezliği sürdürme amacıyla sahadaydı. Konuk Karagümrük ise ilk hafta maçında Başakşehir ile oynayacağı müsabaka rakibinin Avrupa sınavı nedeniyle ertelenmişti. O yüzden Karagümrük için sezonun açılış müsabakasıydı bu maç. Beklenildiğinin tam tersi olarak başladı karşılaşma. İlk tehlikeli atak Karagümrük'ten gelirken, top hakimiyeti de kırmızı-siyahlılardaydı. Sarıkırmızılıların defansta oyun kurmasına önde yaptığı presle izin vermeyen Karagümrük uzun atılan toplarında hepsini topladı. Belki de bunun verdiği rahatlamayla Karagümrük tüm gücüyle saldırdığı anda atılan uzun topa koşan Barış Alper, rakibinden geride olmasına rağmen meşin yuvarlağı sökerek aldı. Ardından karşı karşıya klas bir vuruşla tabelayı değiştirdi. Barış Alper, bu sezona oldukça etkili başladı. Belli ki tatilde de kamp döneminde de eksiklerine oldukça çalışmış.

FORVETLER GİRİNCE...

Golün ardından Karagümrük'te Doh'da kırmızı kart görünce oyunun hakimiyeti tamamen Aslan'a geçti. Ancak ilk yarıda Galatasaray forvet eksikliğini oldukça hissetti. Çünkü Barış, mevkisi dışında oynadığı için sürekli kanada doğru gitti. Bu da sarı-kırmızılıların ileri de çoğalmasına engel oldu. İkinci yarıda teknik direktör Okan Buruk önce Osimhen'i ardından da Icardi'yi oyuna alarak bunu değiştirdi. Forvetlerin oyuna girmesiyle sarı-kırmızılılar, rakip ceza alanında daha çok pozisyona girmeye başladılar. Aslan önce Fatih'in kendi kalesini attığı golle rahatladı. Ardından Icardi, aylar sonra attığı golle RAMS Parkt'a taraftara yine Aşkın Olayım'ı söyletti. Bu maç için 'Kralın dönüşü' de diyebiliriz. Galatasaray, bu galibiyetle bu senede şampiyonluğun en ciddi adayı olduğunu henüz ikinci haftada rakiplerine gösterdi.