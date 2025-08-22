Artık sıra geldi UEFA’ya

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Muaythai Federasyonu acil koduyla toplanarak önemli kararlar aldı. Filistinli muaythai sporcusu ve barış elçisi Ammar Hamayel'in İsrail askerleri tarafından öldürülmesi nedeniyle Dünya ve kıta şampiyonaları, uluslararası tüm faaliyetlerde İsrail bayrağı açılmayacak, marşı okunmayacak, flama, eşofman, kıyafetler dahil hiçbir bayrak/sembol kullanılmayacağına dair karar alındı. Umarım bir an önce aynı kararları UEFA ve FIBA'da alabilir. İtalya Futbol Antrenörleri Derneği, kendi federasyonlarına gönderdikleri mektupta bunu dile getirdiler. Bilindiği gibi Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş Rusya tüm spor organizasyonlardan uzaklaştırılmıştı. Ancak İsrail lobisini kullanarak futbol ve basketbol başta olmak üzere tüm branşlarda takım ve sporcularıyla temsil edilebiliyor. Umarım muaythai federasyonunun aldığı bu emsal karar diğer branşları da etkiler. Çünkü PSG-Tottenham maçında isim vermeden verilen mesajlar karın doyurmuyor.

TAKIM OLDUKÇA HEYECANLANDIRDI

Göztepe Süper Lig'e süper bir başlangıç yaptı. Önce Rize'de gelen 3-0'lık galibiyet, ardından Fenerbahçe karşısında her şeye rağmen alınan 1 puan taraftar için sadece bir 4 puan değildi. Sarı-kırmızılı futbolcuların bu iki maçta göstermiş olduğu performans gelecek adına umut verdi. Geçen sezon kıl payı kaçan Avrupa hayalinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetimden gelen açıklamalarla coşmuştu. Fakat yapılan transferlerin ardından ister istemez taraftarların kafasında soru işaretleri kalmıştı. Ancak son iki maçta oynanan futbol ve alınan sonuçlar taraftarı oldukça tatmin etti. Romulo'nun gidişi sonrası hücum anlamında çok sıkıntı yaşamayacağını da gösterdi aslında sarı-kırmızılı ekip. Fenerbahçe maçı öncesi ortam epey bir gergindi. Saha dışında ve saha içerisinde üst düzey önlemler alınmıştı. İki takımın taraftarları haftalar önce aslında başlamıştı sosyal medyadan atışmaya. En nihayetinde stat dışında yaşanan istenmeyen olayların ışığında başladı zorlu 90 dakika.

GÖZ-GÖZ GEÇİT VERMEZ

Ama açıkçası genç bir takım olmasından dolayı bu kadar stresli bir ortamdan etkileneceğini düşündüğüm Göztepe, rakibine göz açtırmadı. Aslında Mourinho maç sonunda yaptığı açıklamada durumu özetledi ama eksik söyledi. Göz-Göz sadece duvar örmedi, aynı zamanda futbol nasıl oynanırı da gösterdi. Bu maçla ilgili hakeme değinmeden olmaz. Rezalet bir yönetim gösterdi. Verdiği ve vermediği kararlar müsabakanın önüne geçti. Bu tarz hakemlerin Türk futbolundan silinmesi gerekiyor. Ve her takımın sadece kendini düşünmeden hakem hakkında açıklama yapması gerekiyor ki bu ülke futbolu gelişebilsin. Göztepe'nin sıradaki rakibi Karagümrük. Geçen sezon deplasmanlarda kabus gören sarı-kırmızılılar, bu kez ikide iki yapmak için sahaya çıkacak. Ve aslında bu karşılaşmadan sonra Göztepe'nin hedefleriyle ilgili daha rahat konuşabileceğiz. Çünkü Göz- Göz bu sezon içeride rakiplerine geçit vermez.

YÖNETİMSEL BELİRSİZLİK

İkinci Lig'deki İzmir kulüpleri için ise hiç aydınlık bir tablo çizemiyoruz maalesef. Aliağa Futbol dışında 2. Lig'de yer alan Altınordu, Menemen FK ve Bucaspor 1928'deki yönetimsel krizler taraftarları oldukça korkutuyor. İlk olarak iyi olandan başlayalım. Aliağa geçen sezonki şampiyonluğunun ardından bekleme yapmadan 1. Lig'e yükselmek için kadrosunu tecrübeli isimlerle doldurdu. Takımın iskeletini koruyan ve nokta atışı takviyelerle eksiklerini güçlendiren sarı-siyahlılar, şampiyonluk adaylarından biri konumunda. Sarı-siyahlı kulüp İkinci Lig'de mücadele eden yüksek bütçeli rakipleri arasında kadrosundaki tecrübeli oyuncularla sıyrılıyor. Altınordu'da Seyit Mehmet Özkan emeklilik kararı aldı. Fakat kulüp henüz kimseye devredilmedi. Son olarak Altınordu Spor Kulübü Derneği yaptığı açıklamada mali şartlardan ve ligin başlamasına kısa bir süre kaldığı için bu yükün altına giremeyeceklerini belirtti. Şimdi başka bir yatırımcı arayışları yeniden hız kazandı. Koskoca kulüp tabi ki sahipsiz kalmaz. Fakat gerekli adımlar hemen atılmaz ise takım maalesef Seyit Mehmet Özkan'ın kulübü devraldığı yere geri döner. Bucaspor'da ise yönetim derin bir sessizlikte. Taraftarlar kulüpte ne olduğunu bilmiyor. İç transferde bir kaç isimle yeniden anlaşıldı. Fakat bu kadar kan kaybına can dayanır mı göreceğiz. Taraftarların yapmış olduğu yürüyüşte işe yaramadı. Başkan Cihan Aktaş, geçtiğimiz günlerde uzun süren sessizliğini bozdu. Eski yabancı futbolcularına olan borçları hakkında önemli ifadeler kullandı. Ancak yarın ligler başlıyor ve böyle bir acı tabloda umarım korkulan olmaz. Menemen FK'da kulübün devredileceği haberleri ayyuka çıksa da bu karardan dönüldüğü başkan tarafından açıklandı. Üzerine Bilal Kısa takımın başına getirildi. Ancak epey bir ayrılan oldu yerleri doldurulabilecek mi orası işte tam bir muamma. Tüm bunların ışığında şölen yarın başlayacak. Bakalım İzmir ekipleri neler yapacak göreceğiz.

KAF-KAF YİNE İDDİALI

Üçüncü Lig'de Karşıyaka zinciri kırmak için iddialı. Aslında epey bir sancılı başlayan süreç sonunda yeşilkırmızılılar, Burhanettin Basatemur önderliğinde şampiyonluk için iddialı bir kadro kurdu. Önemli isimlerle anlaşan Karşıyaka, bu sezon hasreti sona erdirmek istiyor. Altay'da kriz devam ediyor. Ancak Sinan Kanlı'nın olaya el atmasıyla olumlu şeylerde olmaya başladı. Mesela takımdan ayrılan, fakat henüz bir yere imza atmayan eski oyuncular birer birer takıma geri dönmeye başladı. Bornova 1877 ise sessiz ve derinden çalışıyor. Yeşil-beyazlıların ilk amacı geçen sezonki sıkıntıları yaşamamak. İzmir Çoruhlu'da başkan iddialı konuştu. Yaptıkları imza şovun ardından hedefin bir üst lig olduğunu söyledi. Bu arada küçük bir dipnot eklemek gerekir. Yılların İzmirspor'u ile İzmir Çoruhlu'nun birleşeceği haberleri hepimizi heyecanlandırmıştı. Fakat olmadı. Umarım yeni yönetimiyle Şimşekler kendi kendine profesyonel liglere döner. Tire 2021 FK ise yeni yönetimi ve transferleriyle yine zirveyi hedefliyor.