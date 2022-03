Arda sorunsalı!

Beşiktaş'ta Rıdvan, kaleci Ersin, Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de Arda konuşuluyor. Türk futbolunun geleceği bu çocuklar. Arkalarında da fırsat bekleyenler var.

Ama yabancı futbolculardan sıra gelirse! Şimdi Fenerbahçe yıllardan sonra ilk kez bir genç yetenek çıkartmış. 16 yaşında pırıl pırıl. Radar gibi.

İzleyenleri büyülüyor. Performansı tribünlerden alkış alıyor. Ama ne Fenerbahçe taraftarı, ne de basındaki bazı arkadaşlar rahat bırakmıyorlar.

Durduk yerde İsmail Kartal hocayı da ateşe attılar. Olmayan bir sorun yarattılar. Adam oynatsa dert, oynatmasa dert. Yahu on altı yaşında daha. Tecrübe kazanması gerek, kasların, kemik yapısının güçlenmesi gerek. Rakipte kazması var, acımasızca sert oynayanı var. Bir sakatlansa ne olacak? Çook genci böyle önce alkışladılar.

Sonra yok olup gitti çocuklar iki-üç kötü maç sonunda. Rahat bırakın da bu gençler oynasın!

GÖZTEPE İLE ALTAY KIRMIZI ÇİZGİDE

Geçen haftalarda yazmıştım... Bundan önceki sezon 41 puanı geçemeyen takımlar düşmüştü. Yani Göztepe ve Altay öncelikle 40 puan barajını geçmeli! Altay 29, Göztepe 27 puanda. Dokuz maç kaldı.

Ç.Rize 23, Y. Malatya 20 puanda. İki takımın kurtulması mücizelere kalmış. İzmir ekibinin aşağıya çekebileceği Kasımpaşa ve Giresunspor. Ama Altay'la 6 puan fark var aralarında. Durum vahim. En azından dört maç galibiyet lazım. Tabii rakiplerin de mağlubiyetleri gerek. Üzüntüm şu; iki süper stat, iki takımın da kadroları gayet iyi. Ama bir türlü yönetilemediler!

VİCDANLAR RAHATSIZ

TFF ile MHK'nın başı daha çok ağrır... Ferhat Gündoğdu başkan öyle bir operasyona imza attı ki, sonucun ne olacağı daha belli değil... Herkes soruyor, bu hakemlerin suçunu öğrenmek istiyor.

Cevaplar yok! Geçen hafta yollanan hakemlersiz maçlar oynandı. Değişen bir şey olmadı. Yine bir taraf memnun, diğer taraf değil! Galatasaray- Beşiktaş maçına bakın. Son dakikada Larin'e yapılan penaltılık pozisyonu hakem VAR'a dahi götürmeden engelledi. Aynı hareketin benzerine son dakikasında Fenerbahçe'ye penaltı verilmişti!

Niye bu örneği veriyorum biliyor musunuz? Son on yıldır hakemlerimiz aynı pozisyonlara farklı kararlar veriyor. Böyle olunca da spor kamuoyu "Ligi hakemler dizayn ediyor" safsatalarına inanmak zorunda bırakılıyor. Hakemler değişse de fark etmez, yıllardır eğitemediler hakemleri.

Madalyonun diğer yüzü. Ülkemizi dünyaya tanıtan Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus var. Zaten UEFA biliyorsunuz, en ufak bir kıvılcım bekliyor.

HAKEMLERI EGITEMEDILER!

Ya ceza yağdırıyor ya da Avrupa maçlarında kazandığımız maçları aleyhimize çeviriyordu. Şimdi UEFA tarafından dedikodular gelmeye başladı.

Demek ki onlara da bir mantıklı cevap verilemiyor. Valla ben açık söyleyeyim bu UEFA'dakilere güven olmaz, her an takımlarımıza Avrupa kapılarını kapatacak kararlar bile alabilir. Federasyon ve MHK ne yapıp etmeli vicdanları da inandıracak gerekçeleri açıklamalı.