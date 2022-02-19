Çok tuhaf işler bunlar

Galatasaray'da ilginç hamleler oluyor.

Önce Torrent, sonra Campos, şimdi de Sportif Direktörlüğe adını duymadığımız Pasquale Sensibile diye bir İtalyan getirdiler...

Yani sezonun başı olsa, "Kaliteli yabancılar alacaklar, görevlendirmeler bundan" diyeceğim. Ama öyle değil. Şu bir gerçek ki, Fatih Terim görevde olsa, bunlardan hiçbiri ve menajerler böyle kulüp içerisinde cirit atamazdı. Galatasaray küme düşme hattının biraz üzerinde. Sarı-kırmızılı taraftar ha patladı patlayacak. Başkan Burak Elmas'ın hamleleri şaşırtıyor. Şu üç isim bakalım şapkadan tavşan çıkarabilecek mi? Şimdi önlerinde çok zorlu bir Göztepe maçı var.

Renkdaşların puan cetvelindeki durumu malum. Kazanan rahatlar, kaybeden taraftarla

uğraşır! Sonucu bekleyip göreceğiz



YAŞLI İZMİR!

Geçenlerde bir haber yayınlandı. 21 yaş altı oyuncuların takımlarında ne kadar süre aldığına yönelik bir haberdi bu.

Çok ilginç veriler vardı. Tabloya göre İzmir facia durumda.

Altay'da iki oyuncu toplamda 385 dakika oynamış. Yüzde 2'lik dilime denk. Göztepe ise sadece 1 oyuncuyu sadece 14 dakika oynatmış!

Mecburiyetten! Düne kadar başta Altay olmak üzere Ege takımları "Futbolcu yetiştirme fabrikası" diye anılıyordu.

Ne oldu? Sanırım fabrika

kurudu! Dışa yani yabancı hayranlığına ve menajerlere bağımlı olunca sonucu görüyorsunuz.

Yetenekler yok oluyor, borçlar ödenemeyecek kadar... En çok oynatanlar ise başta Beşiktaş ve Antalyaspor.

Beşiktaş özkaynağından çıkan başta kaleci Ersin'le iki yıldır yine kupaları topluyor. Altay ve Göztepe puan cetvelinin dibinde çırpınıyor. Keşke 5-6 genç dinamik alt yapı oyuncusunu şimdiye kadar yetiştirselerdi bu kadar kötü durumda olmazlar, satışlardan da büyük gelir elde ederlerdi.



ASIL SORUN NE?

Yabancı sevdası bitmiyor.. Teknik adamı, futbolcusu, kondisyoneri... Cefasını çekenler yerli hocalar, milyon paraları yiyenler yabancılar! Torrent gibi bir çok örnek gösterebilirim. Hocayı yollamaya kalksalar 2.5 milyon Euro tazminatı var. Ne güzel iş!

Fenerbahçe'de Zico'dan sonra takımını şampiyon yapan yabancı yok! Ama kısır döngü sürüyor. Yerliler şampiyon yapıyor ama onlar da Avrupa'da yok.



HOCA NE YAPSIN?

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin işi zor. Adam ağzıyla kuş tutsa yine kimseyi sevindiremiyor. Zaten bir grup, "Demokles'in kılıcı" gibi Şenol Güneş hocayı sürekli önümüzdeki sezonun yeni hocası olarak lanse ediyor. Son Adana Demirspor maçındaki değişiklikleri, müdahaleleri de inanılmaz şekilde eleştirildi. Gençleri oynatıyor yaranamıyor. Yabancılardan verim alamıyor, sanki kabahat ondaymış gibi yine eleştiriliyor.

Önder hocanın yerinde olsanız ne düşünürsünüz? Allah yardımcısı olsun.