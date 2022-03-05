Beşiktaşlı Atiba'ya, Allah sakatlık vermesin. Ben kötü oynadığı maçı hatırlamıyorum. Kırk yaş görünümlü yirmilik delikanlı gibi hala koşuyor, mücadele ediyor inanılmaz performans sergiliyor. Maçlarda karşısındakinden topu kaparken ya da çalımı atarken, rakip oyuncu adına utanıyoruz izlerken! Ben emekli, sınırlı yeteneği olan yabancı oyunculara karşıyım.

Ama Atiba Hutcinson gibilerinin Türk futbolunun başının üzerinde yeri var. Hem futbol nasıl oynanırı gösteriyor, hem de genç yeteneklere örnek oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta onuncu yılını dolduracak. Siyah-beyazlı taraftarın sevgisini hak eden işlere imza atmaya devam eder inşallah...

HAKEMLER NE YAPSIN?

Daha önceki Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın ismini sürekli medyada duyuyorduk. Şimdikinin ismini bile zor hatırlıyoruz neredeyse! İnanın futbolseverlere sorsak onda dokuzu ismini hatırlayamaz! MHK Başkanı sayın Ferhat Gündoğdu görünmeme ustası adeta. Ekranlar önünde kulüp başkan yöneticileri, bazen teknik adamlar son maçlarda hakemlere neredeyse demediklerini bırakmıyorlar. Ama Gündoğdu hocamızdan çıt yok! Hakemlerden kimse memnun değil. Gerçi hakemler de futbol camiasını memnun etmek görevinde değil ama maçlarda hakkaniyetli düdüklerde de büyük oranda şaşmalar görüyoruz.

Bu arada bana göre Cüneyt Çakır'dan sonra en iyi hakem saydığım Fırat Aydınus'a neden maç verilmiyor anlamış değilim. Daha önce de yazmıştım. Şimdi şampiyonluk, küme düşmeme, Avrupa kupalarına katılma adına kıran kırana maçlar başladı. Bundan böyle hakemlerin düdüklerini görmemiz gerek. Bakın kulüp yöneticileri, bizim meslektaşlardan bazıları, yabancı futbolcu hayranlığına yabancı hakem hayranlığını eklediler "istiyoruz" diyerek söylenmeye başladılar.

HAKEMI DE YENECEKSIN

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hocama naçizane tavsiyem; kritik maçlar sonrası birkaç gün sonrasında basın toplantısı düzenleyip, hiç olmazsa sporseverlerin aklını karıştıran gri pozisyonlardaki hakem kararlarını net olarak açıklasın. Yoksa hakemler yine günah keçisi ilan edilecek. Bu arada hakemler ligi dizayn ediyor diyenlere hala gülüyorum. Ülkemizde şampiyon olacaksan eğer varsa art niyetli hakemi sahada onu da yeneceksin!

LIG PROFESYONEL, LISANS AMATÖR!

Kadınlar futbol liginde güzel şeyler oluyor. Yaklaşık on yıl önce Beşiktaş bu lige adımını atmış, yıllarca tek başına mücadele etmiş, kupalarını müzesine götürmüştü. Sezon öncesi Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da katıldı. Kıran kırana maçlar oynanırken, sporseverlerin de ilgisini çekmeye başladı. Çoğu kız çocuğu için aileler, takımların kapısını çalmaya başladı. Dünyada hem lig çekişmesi, hem de sponsorluktan gelen milyonlarca dolarve Euro'yu Amerika ve Kuzey Avrupa ülkeleri, İngiltere, Fransa takımları kazanıyor. Bizde de dört büyük kulübümüzün bu işte olması, 8 Mart'taki Dünya Kadınlar Günü öncesine güzel fark yaratıyor. İnşallah bu başarılar Kadın Milli Takımı'mıza da yansır! Bir de TFF takımlarımıza daha çok destek verir. Çünkü, geçenlerde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de bahsetmişti; lig profesyonel, oynayan futbolcuların lisansları amatör!