Yeni nesil teknik adamlar

Gururumuz İlkay Gündoğan'ın Manchester City'deki başarılarını takip ediyoruz.

Antrenörlük lisans kursunun bir parçası olarak U-16'daki takımla antrenmana çıkmış.

Gerekli belgeyi alabilmek için genç futbolculara eğitim verecek. Bundan sonra diğer yaş grupları var. Ne güzel sistem değil mi? Bizde ise belli bir sayıda milli olmak yeterli. Biraz da popülersen Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Nuri Şahin (hariç) gibi 2-3 günlük pro lisans kursuyla, hoş geldin teknik adamlık! Şimdi de Adem Büyük Y.Malatyaspor'da hocalık yapacak. TFF'de kural, sistem, liyakat hak getire! Yıllarca Süper Lig, 2. ve 3. Lig'de oynayanlar kurs için sıra beklerken, milli olmuşları en öne alıyor TFF ve TÜFAD! Hadi ikisi hak etti diyelim. Pro lisansa sahip yüzlerce teknik adam, Süper Lig ve 1. Lig'de görev beklerken (ki içlerinde çok başarılı olanlar var) lisansı yetmeyen yabancılar takımlarda görev alabiliyorlar!

Nasıl mı? Yedek kulübesindeki başkasının lisansıyla!

Bakın İlkay ya da başka bir futbolcu İngiltere'de bundan gocunuyor mu? Adam eğitim şart deyip kariyerine bakmadan öğrenmeye çabalıyor! Ülkemiz futbolunda bu işler geçerli oluyor ama Edirne'den sonrasında Avrupalılar futbol öğretiyor bizlere! Çünkü teknik adam eğitme ciddiyeti var onlarda.



NEDEN OLMASIN?

Dört beş yıl önce de yazmıştım.

"Fatih Terim artık başkanlar üstü" diye... Kulübe yakın arkadaşlar Fatih hocanın başkanlığı hedeflediğini ve bu yönde adımlar atmaya başladığını yorumlamaya başladı.

Bana göre Fatih hoca geç bile kalmıştı. Çünkü ondaki futbol tecrübesi ve bilgisi, Galatasaray'da başkanlık yapan iş adamlarında yoktu! Fikir ayrılıkları, hocanın onları dinlememesi ve kendi bilgisiyle hareket etmesi hep sorun oldu. Ünal Aysal "eleman" muamelesi yapmıştı.

En son Burak Elmas ile ayrılış şekli de ortada.

Galatasaray kötü gitmeye devam ederse erken seçim olabilir. Hoca da sağlam sponsorlar ve parasal yönden güçlü yöneticiler bulabilirse, kongrede oyları alabilir. Bakınız en yakın örnek Almanya futboluna, B.Münih'e. Beckenbauer, Rumenigge gibi efsaneler başkanlık ediyor. Başarı da geliyor. Bodrum'da tatilde olduğunu duyduğum Fatih hoca bu başkanlıkta istekli midir, gerçekten bazı adımlar atıyor mudur bilemem!

Ama çok yakışır da bence...



PARANLA REZİL OLMAK

Başkanlık Ali Koç'a yaramadı.

Fenerbahçe taraftarı Koç'a "istifa et" diye yükleniyor. Göreve geldiği ilk günlerde ipleri tamamen Comolli'ye teslim etmesi, işe yaramaz bolca yabancı alması, bir sürü sebep var. Ama Sayın Ali Koç en büyük hatayı da hoca seçimlerinde yaptı. Fenerbahçe'nin bu kötü durumlara düşmesinin en büyük sebebi; kariyeri çok büyük, kimsenin bir ses çıkaramayacağı, işine karışamayacağı yabancı teknik adam getirememesidir!

Başarı gelmeyince kimse harcadığı milyon liralara bakmıyor, nokta!