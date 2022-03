AH TFF, VAH MHK

Hatfa arası futbolumuz adeta deprem yaşadı. Başta dünyaca ünlü Cüneyt Çakır olmak üzere, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy gibi dokuz hakem daha Süper Lig'e veda ettirildiler. Hem de kovulur gibi. İçlerinde Alper Ulusoy ve Halis Özkahya İzmir bölgesi hakemlerindendi.

Ne TFF ne de bir televizyon programında konuşan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kamuoyunu ikna edici açıklamada bulunabildiler.

Ferhat hoca "4 aydır izliyoruz performansları kötüydü" dedi. Kötüydü dediği başta Cüneyt Çakır'dan bahsediyor düşünün yani. Ki ben yazılarımda artık "Cüneyt Çakır'ın yerinin doldurulması lazım" diyerek her derbiye verilmesini de eleştiriyordum.

Ama böyle gönderilme olmaz! Geçen haftaki köşemde Ferhat hocanın pek ortalarda gözükmediğini yazmıştım; Türk futbolunda yaşattığı olaya bakın.



DİLEKÇE VERMİŞ

Şimdi ne oldu? Son gelen habere göre Arda Kardeşler başta olmaz üzere çoğu hakem bu hafta görev almak istemediğini belirten dilekçeler vermiş. Bunun adı isyan. Bir yapılanmaya gidersin ama son 10 hafta kala, yangından mal kaçırır gibi olmaz. Ne olacak şimdi kalan hakemler; "Bu MHK, Cüneyt Çakır ve en az 15 yıldır hizmet eden arkadaşlarımızı sebepsiz yere vefasız şekilde yolladı, aynısını bize yapar" diye düşünmez mi?

Futbol kamuoyunu ikna edici açıklama yapılması gerekiyor. Zaten ortalık iyice karıştı, 'MHK'dan da istifalar her an açıklanabilir' dedikodusu iyice ayyuka çıktı. Hayırlısı.



BU NASIL SAVUNMA?

Fatih Terim'in ayrılışının ardından herkes Galatasaray'ı yakından izliyor. Yenilgiyi kötü futbolu hazmedemeyen sürekli atak oynayan takım izliyorduk. Ta ki Barcelona maçına kadar. O nasıl ikinci yarıydı? Galatasaray dokuz kişiyle kendi sahasına kapandı, kontrataktan sadece bir atak yapabildi. Barcelona öyle sıkıştırdı ki bir gol atsa çözülebilirdi takım. Neyse ki olmadı. Rövanşa kaldı iş.

Ancak... Galatasaray'ın bu defansa gömülü oyununu bir tek ben mi beğenmedim. Başta maçı anlatan spiker olmak üzere sosyal medyada takip ettiğim binlerce sarı kırmızılı sevdalısı, büyük başarı olarak bakıyor beraberliğe. Ve İstanbul'da turu geçeceklerine inananın sayısı çok. Barcelona'ya açık oynamadan golü nasıl bulacak takım? Bu İspanyol ekibine biraz açılsan gol atacakları bir gerçek. Sadece takıldığım kötü oyun, gömülü savunmaydı. Ortada Galatasaray'ın kazançlı çıkacağı bir sistem yoktu açıkçası.



KOMİK SÖZLER

FENERBAHÇE Teknik direktörü İsmail Kartal'ı futbolculuğu dönemlerinden bilirim... Arap derlerdi. O da sağ bek oynamasına rağmen ileri geri koşularını yapabilen ender futbolculardandı. İsmail hoca zeki ve çok heyecanlıdır. Ancak Trabzonspor maçından sonraki sözlerine anlam veremedim. "En pahalı transferleri yapan Trabzonspor. Biz transfer yapamadık. Edin Visca'yı aldılar, Visca'yı kim istemez?" Hocam yapma... Tüm ülke biliyor ki Fenerbahçe'nin Ali Koç döneminde yaptığı transferlere harcanan paraları. Visca'yı almayın diyen mi oldu.

Fenerbahçe'nin parası daha fazla Trabzonspor'dan.



Bordo-mavili transferlere bak: Visca+Bakasetas+Cornelius=11 milyon Euro. Fenerbahçe'nin sadece İrfancan Kahveci transferinin maliyeti '11 Milyon Euro' deniyor. E şimdi karşı tarafa yüklenirken, altının dolu olması lazım be hocam!