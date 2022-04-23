Türk hakemliği tarihinde 8 Mart travması unutulmayacak. Süper Lig'de düdük çalanından, amatör ligde maç yönetenine kadar hepsi, geleceğe karmaşık duygularda. Eski başkan Ferhat Gündoğdu'nun gerçekleştirdiği operasyon Türk futbol camiasına zarar verdi.

Bakınız Tahkim Kurulu da hukuka aykırı olduğu açıklamasını yaptı. Ünlü elit hakemimiz Cüneyt Çakır'a ve arkadaşlarına reva görülen uygulama, dış basında ve UEFA, FİFA koridorlarında bomba etkisi yapmıştır.

Şimdi MHK'da 6 maçlığına Sabri Çelik ve ekibi görev yapacak. Bence Sabri Çelik başkanlığındaki MHK'sı en rahat kurul olacak. Kimse onlardan kökten bir değişiklik yapmasını beklemiyor. Ligin şampiyonu düşenleri belli olmuş. İdare edecekler o kadar. İlk icraatları Çakır'a görev vermek oldu. Sanırım normalleşmeye geçişi çabuk yapmaya çalışıyorlar. Bir de camiada dönen dedikoduları engellemeye. Bu arada Gündoğdu ve arkasında kimler varsa, o operasyonu neden yaptığını hala kimse anlamış değil!





PAPATYA FALI

Fenerbahçe'de teknik adam krizi bitmiyor.

İsmail Kartal çok başarılı bir çıkış yaptırmışken takıma, papatya falı devam ediliyor basında. Joachim Löw mü, Jesus mu?

Anlaşılır gibi değil. İsmail hoca başında "Demokles'in kılıcı gibi" duran yabancı teknik adam sevdasına rağmen özlenen takım seviyesine çıkardı. Sarı-lacivertli taraftar son maçta onu bağrına bastı, desteklediğini belli etti. Ama başkan Ali Koç ile yönetim ne yapar kestiremiyoruz.

Medyada hala iki yabancı hocanın ismi yazıldığına göre, akıllar dışarıda! Yanlış hatırlamıyorsam son 17 yıldır Türk teknik adamlar Süper Lig'de takımları şampiyon yapıyor. Fenerbahçe'de de en son şampiyonluğu gören Brezilyalı Zico'ydu. Böyle bir istatistik dururken, İsmail Kartal'a "hocam gelecek sezon da seninleyiz" dense şu an, hoca da ona göre bir kadro kurgusu yapardı. Gereken yerlere nokta atışı transferler mesela. Bence İsmail hoca ile yeni sezon daha mantıklı geliyor.





AYRILIK VAKTİ Mİ?

Altay ve Göztepe için kritik hafta...

Süper Lig'de 18 yıl sonra buluşan iki güzide ekip büyük ihtimalle ayrılık yaşayacak.

Oysa ne güzel başlamışlardı.

İki yeni süper stada, muhteşem taraftarlarına rağmen, düşerlerse acı verici olacak. Öncelikle Gaziantep FK deplasmanında oynayacak Göztepe, yenilirse matematiksel olarak düşmesi resmiyet kazanacak. Altay'ın da işi zor. Galatasaray karşısında alacakları galibiyet bile yetmeyecek.

Gönül isterdi ki bugünkü satırlamırızda iki kulübün de Avrupa kupalarına katılma şansını yazıyor olmayı. Yine de futbolda mucizeler bitmez.

Altay ve Göztepe taraftarlarının gönüllerindeki sonuçlar olsun!