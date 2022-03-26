Beşiktaş'ta Önder Karaveli hocanın bırakmasına üzüldüm.

İlk başta, göklere çıkardılar.

Sonra demediklerini bırakmadılar.

Yok hocanın eline 11 yazılıp veriliyormuş kadroyu öyle oluşturuyormuş.

Ayıp yahu.

Zor zamanda görev aldı. Transfer takviyesi yapılamadı. Ama o bahane üretmeden işini yaptı; 2 kupa kazandırdı.

Beşiktaşlı görünüp, kendi egolarını isteklerini tatmin edenler gidişeni bir tek davul çalmadıkları kaldı!

Emeklerin için teşekkürler hocam.



BEDELİ KİMLER ÖDEYECEK?

İlk yarının ortalarından bu yana yazılarımla yırtındım: Aman Göztepe aman Altay dikkat diye. Şimdi kümede kalmaları mucizelere bağlı.

Öncelikle Başkan Mehmet Sepil.

Yedi yıllık tecrübeye rağmen, takımın El Maestro ile gidemeyeceğini göremedi.

Şimdi arkasına bakmadan gidiş kararı verdi. Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu. Takımı Süper Lig'e çıkarana kadar olan katkısı inanılmaz.

Mustafa Denizli kalsaydı tecrübesiyle kümede bırakabilirdi. Yollar nasıl ayırıldı bilemem ama zararı Altay gördü. Serkan hoca ekonomik durumu bilmiyor muydu? Elini taşın altına koyuyor gibi yaptı. Baktı olmayacak, gitti. Kusura bakmasınlar ama futbolculara, menajerlerle anlaşıp milyonları verdiren başkan ve yöneticiler.

Başarıda ne kadar alkışladıysak; başarısızlakların acı faturasını onlar ödemeli. Çünkü Süper Lig'den düşen kulüp iflas ediyor genellikle.

Aman olmasın.



YALANCI ZAFERLER

Galatasaray'ın Avrupa Şampiyonu olmasından sonra hem kulüp hem de Türk futbolu ekol olacak şekilde gelişmesi gerekirdi. Ama Milli takımdan sonra kulüplerimiz de küme düştü! İspanya'daki maçta alınan beraberliğe o kadar sevinen oldu ki, inanın ağzım açık kalmıştı. Kimse geriye dönük 23 yıl içinde Avrupa zaferlerine alıştığımız, galibiyete odaklı Galatasaray nerede diye sorgulamadı.

Ki Barcelona tek kale oynamış, sadece gol atamamıştı. İlginçtir rövanşa kadar Torrent göklere çıkarılmış, Barcelona'yı takım eleyecek havası oluşmuştu.

Aman dikkat dedik, başta Galatasaraylı dostlar kızdı bana.

Sonuç; çeyrek finale çıkacakmış gibi sevinmeye hazırken, kulüpler olarak da küme düştük!

Günlük zaferlere iyi alıştırıldık.



BİR YILDIZI SÖNDÜRMEK

Mesut Özil gibi bir dünya yıldızını kadro dışı bırakmak. Bence yazık edildi. Sezon başındaki maçlarda özellikle Galatasaray'a karşı gösterdiği performanslar inanılmazdı.

Sonrasında neden oldu düşüş bilemiyorum.

Tek gerçek, dünyanın tanıdığı, sosyal medyada en çok takip edilen futbolcusunu futboldan soğutmayı başardılar! Milyonlarca Euro'yu vermesini bildiler. Yalvar yakar getirebildiler. Değerlendiremediler.

Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil futbolu bilmiyora döndürdüler işi. Oynadığı Alman Milli Takımı'nda, İspanyol devi Real Madrid'de ve Arsenal'de rakip kovalatmadılar ona. Çünkü aldığı toplarda rahat adam geçebiliyor, inanılmaz asistler yapabiliyordu ondaki yetenek buydu. Bizde ise ileri geri koşturmaya, rakip kovalama görevi verdiler. Özil'e kendisine şöhret yolu açan yeteneğini göstertmediler.

Kusura bakmasınlar ama bu tür oyuncuları oynatmayı teknik adam becermeli.

Eee maçı kaybettik, ya da berabere kalındı suçu Özil'e at, bahaneyi bul. Güzel iş.