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Battle Cry tek SELAHATTİN ERTAŞ

Battle Cry tek

selahattin.ertas@sabah.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.04.2022, 00:00

1.AYAK: 3 yaşlıların maiden yarışında İlim ve Akıl, Baba Atlas, First Grey, Grissini ve Mimoza öne çıkan taylar. Zehranaz yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli çim yarışında Uy Scuti, Dubawi Grandson ve Dicaprio arasında kazanan belirlenir.
3.AYAK: Dişi İngilizlerin 4 şartlı yarışında Utkunun Kızı, After Down ve Cool Image arasında birincilik düğümü çözülür.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV6/TULRAB koşusunda Romenos, Bubo, Acarer ve Şah Dragon arasında bu yarışın kazananı belirlenir.
5.AYAK: Tayların bölünen maiden yarışında ikincilikler serisini sonlandırmak isteyen Battle Cry birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Arapların kapanıştaki 4 şartlı yarışında Baba Ozan, Ahmet Ali, Kayalarlı ve İstanbul Muhafızı öncelikli isimler. Akarnejat sürprizde.

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