Battle Cry tek

1.AYAK: 3 yaşlıların maiden yarışında İlim ve Akıl, Baba Atlas, First Grey, Grissini ve Mimoza öne çıkan taylar. Zehranaz yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli çim yarışında Uy Scuti, Dubawi Grandson ve Dicaprio arasında kazanan belirlenir.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin 4 şartlı yarışında Utkunun Kızı, After Down ve Cool Image arasında birincilik düğümü çözülür.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV6/TULRAB koşusunda Romenos, Bubo, Acarer ve Şah Dragon arasında bu yarışın kazananı belirlenir.

5.AYAK: Tayların bölünen maiden yarışında ikincilikler serisini sonlandırmak isteyen Battle Cry birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki 4 şartlı yarışında Baba Ozan, Ahmet Ali, Kayalarlı ve İstanbul Muhafızı öncelikli isimler. Akarnejat sürprizde.