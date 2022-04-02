ALTAY ile Göztepe için zor günler. Gelinen durum vahim. İki takım sadece İzmir'i değil, koca Ege'yi temsil ediyordu. Düşmeler gerçekleşirse yazık olacak. Böyle muhteşem tesislere rağmen. Taraftarlar zaten nazar boncuğu. Her konumda her durumda destek verdi. Süper Lig'den düşmek demek, finansal konularda da zor günler geliyor demek. Vebal Mehmet Sepil ile Özgür Ekmekçioğlu'nda...

KIM INANIR?

Türk futbolunun tek kazananı menajerlerdir. Futbol Federasyonu menajerlere ödenen paraları açıkladı. Fenerbahçe yine başta. Onu Galatasaray ve Beşiktaş izliyor. Ödenen paralar Lira değil de Euro cinsinden. Aman aracıların kazanacağı para erimesin. Kulüpler batsa da oluyor ülkede. Miktarlar; 6 milyon, 4 milyon, 2 milyon küsur olarak açıklandı. Onların içinde alt yapıdan futbolcu yetiştirmesiyle ünlü Altınordu da var. Menajerlere 483 bin TL ödemiş. Ben ilginç buldum. Federasyonun açıkladığı rakamlar bana gerçekçi gelmedi. Yok belgeli olarak federasyona kulüpler vermiştir de. Basından yöneticilerin ağzından duyduğumuz rakamlar bunun iki üç katı neredeyse. Menajerlerin çalışma prensiplerini daha önce kaç kere yazmıştım. Ama Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün'ün, Fatih hoca ile dönemin yöneticileriyle ilgili açıklamaları gündemi sarstı. Gün, Galatasaray kulübü olarak bir futbolcuyla temasa geçtiklerinde, iki üç menajerin devreye girip, 200 bine bitecek işi milyonların üzerine nasıl çıkardıklarını ibretle anlatıyor. Işıtan Bey'in söylediklerine bakarak diğer Süper Lig kulüplerinde menajerlerin nasıl kazandığını düşünün artık! Spor yasası çıktı. Geçmişte yapılanlara yapılacak bir şey kalmadı. Bundan sonrasında ise başkan ve yöneticiler düşünsün!

AVANS BITTI

Milli Takım yine bir şampiyona trenini kaçırdı. Alman hoca Kuntz ve Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'a verilen "Yeni başladılar avansı" da eridi. Ama biz bir daha ne Portekiz'i ne de karşılaşabilseydik, İtalya'yı böyle kötü oyunla yakalayamayız! Hakikaten de yazık oldu. Şu Portekiz maçında neden daha önce denenmeyen bir taktikle çıktık onu anlayamadım. Acaba Kuntz'u yanlış yönlendirenler mi oldu? Bundan sonrasında Milli Takım'ın alacağı her türlü başarısız sonuç, Kuntz ve Altıntop'a yazar! Ki Altıntop, çağdaş futboldan anlamadığımız yönde bir çok demeç vermişti. O sözlerin altında kalmasa bari!

BASKA EMRIN?

BİZİM meslekte spor servisi en ilgi çeken bölümdür. Başka servislerde yıllarca çalışıp, sonrasında bir fırsat yaratıp spor servisine kapağı atanlar çoğaldı son on yılda. Bu meslektaşlardan çoğu TV'lerde, internet sitelerinde boy gösteriyorlar. İsmini vermeyeyim geçenlerde biri şu cümleleri sarf etmiş: "Amatör branşlar, basketbol kapatılırsa ve Fenerbahçe TV kapatılıp sadece internet mecrasına dönülürse Ali Koç'u masaya çıkar alkışlarım" ağzından çıkanı kulağı duymuyor; yani "Basketbolda alınan şampiyonluk ve Avrupa zaferleri unutulsun" diyor kısaca. Önerisi Fenerbahçe Futbol Kulübü olarak kalsın yani. Başta başkan Ali Koç olmak üzere tüm sarı-lacivertli taraftar gülüp geçmiştir... Mesleğimiz önemli... Sahip çıkalım!