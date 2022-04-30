Gençlik asısı tuttu

Beşiktaş'ın özkaynağında futbolcu kaynıyor adeta. Hafta içinde başkan Ahmet Nur Çebi'nin de katıldığı törenle, 5 yeni gençle daha profesyonel sözleşme imzalandı. Bundan kulübün altyapıdan ve tüm spor branşların okullarından sorumlu yöneticisi Fırat Fidan'ın da özverili çalışmalarının payı var.

Fidan ve ekibi bir hafta öncesinde Antalya'da yapılan futbol okulları kampına öğrenci katılım sayısında Türkiye rekorunu kırdırmıştı. Ardından da akademide yoğurulup, yetenekleri geliştirilen gençleri profesyonel kadroya katılmalarını sağladılar. Özkaynak zenginlik ve kulübün milyonlarca dövizinin dışarı değil içerde kalması demektir. Göreve başladığında "Fidan ekimi" demiştik, şimdi meyvelerini topluyorlar.

MİLLİ DEGER

Sadece futbolda değil, sporun tüm branşlarında Türkiye'yi üstün başarılarla temsil edenler, milli değerimizdir. Örneğin rahmetli Naim Süleymanoğlu, yakın zamanda Mete Gazoz, Cengiz Ünder,Taha Akgül burada sayamayacağımız kadar... Son 15 yıldır takımlarımız Edirne'den öteye gidemiyor. Ama Türk hakemlerini temsil eden başta Cüneyt Çakır, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında bizleri hep gururlandırmıştır. FIFA'nın elit hakemi olarak da zirve yapmıştır. Bir ay aradan sonra sahaya çıkan Cüneyt Çakır'ın milli değer olduğunu tribündeki Antalyalı futbolseverler ve sahadaki futbolcular alkışlarıyla sahiplenerek göstermişlerdir.

GÖZTEPE'NİN BASINA GELEN

Göztepe Süper Lig'e hayli ilginç bir olayla veda etti. Son maçta olanlar neydi? İlk başlarda ben de Fair-Play çerçevesinde kötü son demiştim. Ama tekrar tekrar izleyince fikrimi değiştirdim. Göztepe sezon ortasından itibaren başkan Mehmet Sepil ve yöneticilerin hiçbir şekilde müdahale etmediği ilginç durumla beklenen sona gitmişti. Ama Gaziantep FK maçı bambaşka oldu. Öncelikle burada Jahovic dışında diğer futbolcuların oyun kurallarından bir haber olduğu kanısına vardığımı söylemeliyim. Hakem hava atışını yapmış sarı-kırmızılı oyuncu topa vurmuş, direkten dönmüş oyun başlamıştı zaten, golün atılmasında bir tuhaflık yoktu ki! Ne olduysa kim karar verdiyse, hakemi de "ikna ederek" üç puanla kazanılacak müsabaka, rakibi engellemeyerek berabere bitti, Göztepe Süper Lig'e veda etti!

MUCIZE YARATABILIRDI

O karşılaşmadaki galibiyet kalan haftalarda sarı-kırmızılılar için belki mucize yaratabilirdi. Ama Göztepe kenar yönetiminde hiç mi kuralı bilen yoktu? Bıraksalar hakem maçı normal başlatacaktı. Ardından top döndü penaltı oldu. Geçen dakikada ne olduğunu anlamayıp, kafası karışan Muhammet Demir de kazanılan penaltıyı dışarı attı. Sorum şu; Gaziantep FK'nın öyle puana acil ihtiyacı yoktu. Olsaydı Muhammet dışarı atabilecek miydi?