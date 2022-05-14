Trabzon’a yakıştı

1984 yılında görmüştüm son şampiyonluğunu... O zaman da her yer bordo-mavi bayraklarla süslenmişti. Siyah-beyaz ekranda kemençe eşliğinde yapılan horonlarla kutlamalar çok hoştu. Ve otuz sekiz yıl sonra gelen zafer. Trabzonspor şampiyonluğu hak etmişti. Ligin en iyi futbol oynayan takımına yakıştı. Bordo-mavililerin kasası bu zaferle, sponsorluklar, naklen yayın gelirleri, Avrupa kupalarına katılım kazançlarıyla dolacak.

Duyduğuma göre Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun çağırısına zengin işadamları kayıtsız kalmamış 25 milyonu geçen bir tutar bağışlanmış. İnşallah yeni sezon için doğru bir harcama yapılır. Bu arada fanatikler ısrarla bir Fenerbahçe-Trabzonspor gerginliği, kavgası çıkması için çabalıyor. Bu iki güzide kulüp sahada ezeli rakip olabilir ama dışarıda ebedi dosttur. Kulüp yöneticileri, taraftar grupları bu konuda çok hassas davranmalı, art niyetli hareket ve söylemlere izin vermemeliler. Trabzonspor taraftarı arkadaşlarımı şampiyonluk için tebrik ediyorum...

GENÇLİK DERBİSİ

Beşiktaş özüne yakışır şekilde Fenerbahçe derbisine dört gençle sahaya çıktı. Kaleci Ersin, Rıdvan, Serdar ve Emirhan siyah-beyazlı taraftarı mest etti. Sahada ne sırıttılar ne de güçsüz kaldılar. Yetenekleriyle renk kattılar. Böyle bir gençlik derbisini ilk kez izledim. Beşiktaş'ta Altyapı'dan Sorumlu Yönetici Fırat Fidan ve ekibinin son üç yıllık koordinasyonuyla gençler fırsatları buldu ve değerlendirdiler. Özkaynağa dönüşü sağlayanları kutlarım...

AMAN DİKKAT IZMİR...

İzmir'i futbolda temsil eden asırlık çınarlar Süper Lig'den düştü. Karşıyaka ortalıkta gözükmüyor. Altınordu'nun durumu malum. Buca nerede? Şimdi Göztepe ile Altay da alt ligde mücadele edecek. İzmir takımları Süper Lig'e renk ve kalite katıyordu. Şimdi yönetim kaosu yaşıyorlar. Güzelim iki yeni modern statta tam devreye girmişken olmaması gereken oldu. Bu şehir Türk futboluna (Başta Metin Oktay olmak üzere) birçok efsane futbolcu çıkardı. Kulüplerde koltuk kavgaları bitmeli, üst akıllar devreye girip bu güzide takımları en kısa sürede nasıl Süper Lig'e döndürüleceklerinin çalışmalarını yapmalı

TEKNİK ADAM FALI

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a teknik adam dayanmıyor. İsmail Kartal ile de yola devam etmezse artık gidenleri sayamacak hale geleceğiz. 4 haftada önce Alman Löw ismi kaynatılmaya başlandı medyada. Sonra Jesus.. İsmail hocanın hakkını vermek gerek. Takımı acayip rayına oturtturdu. Ancak. 'Löw mü, Jesus mu gelecek?' sorusu hep güncel tutuldu. Hangisi gelecekse gelsin, yapacakları ilk iş, kendi bildiklerini uygulamak olacak. Bu arada artık pandemi de yok, taraftar tribünde. Kötü gidişatta başkanın işi çok ama çok zor!