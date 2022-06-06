Lig öncesi ders

TFF lig öncesinde hem Süper Lig hem de alttaki profesyonel lig takımlarına MHK'yla anlaşıp hakemleri gönderip ders vermelerini sağlamalı. Malum her yıl neredeyse kurallar değişiyor. Üstüne üstlük bir de VAR uygulamaları var. Ekranda yorumcu gözüküp, kuralları doğru dürüst öğrenemeyenler de var. Maşallah atıp tutuyorlar, güncellemelerden bihaberler, cehaletlerini sergilerlerken utanmaları da yok! Hatta TFF ile MHK'ya önerim; spor programlarında kanal yöneticiyleriyle anlaşsınlar, sezon öncesi futbolla ilgili güncellemeleri anlatan programlar yaptırsınlar. Yoksa suni kaos oluşuyor, milyon dolarlar harcayıp beceriksizce takım kuranlar, her başarısız sonuçta suçu hakeme atıyorlar. Takımlara, yöneticilere, futbolculara ve ekranda futbolseverlere kuralların güncellenmesi anlatılsa kargaşanın önüne geçilmiş olur.

IKINCI DÖNEM

İkinci Ahmet Nur Çebi dönemi hayırlı olsun. Seçimi farklı kazandı ve başkan olarak üç yıllık göreve devam edecek. Sayın başkanın ilk dönemden bu yana kulübü özellikle finansal yönden rahatlattığı bir gerçek. Elini taşın altına soktu, hacizlerden kurtardı, çalışanların geçmiş alacaklarını ödedi. Çalışan ve futbolcu maaşlarını da tıkır tıkır ödüyor. Tabii geçmiş yönetim kurulu üyelerinin bu rahatlamada payları var. Süper Lig'de tek gerçek; puan tablosunu ilk iki sırada bitiremezseniz maddi kayıplar da büyük oluyor. Çebi başkan umarım altyapıdan gelen zengiliği daha da arttırır. Şampiyonluk tecrübesi var. Profesyonel takımı şampiyonluğa nasıl oynatacağını bilir. Başkanın önünde zor bir sezon var, hayırlısı olsun...

ÖFKEYLE KALKAN...

"Öfkeyle kalkan zararla oturur" demiş atalarımız. Adana Demirspor'da Murat Sancak başkanın açıklamaları, VAR'ın ne olduğu hakkında çarpıcı bir örnek sunuyor.

Hatırlarsanız 14 Şubat'ta A.Demir-Beşiktaş arasında oynanan ve büyük tartışmaların yaşandığı, Başkan Murat Sancak'ın stattaki televizyonu kırmaya varan hakem kararları tepkisi vardı. Başkan kayıtları TFF'nin izniyle dinlediğini ve VAR hakemi "Sarper Barış Saka'nın hakkını yediğini söylüyor. Yani hatalı olduğunu kabul ediyor. Bu köşemde her zaman kulüp yönetici ve başkanlarının konuşmalarına dikkat etmeleri gerektiğini ağızlarından çıkacak her cümlenin bağlayıcı özelliği olduğunu belirtiyorum. Şimdi aradan geçen 5 ay sonra durumun farklı olduğunu görüyor. Beşiktaş ile arasının bozulmasına kadar gidebildi olaylar. Demek ki, sahada ne olursa olsun, kulüp başkanları olayı o gerginlikle değil, maçın sonrasında federasyon ve MHK ile görüşerek halletmeleri gerekiyormuş.