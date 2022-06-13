Jesus çare mi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu de sefer şaşırtmadı. Teknik adam arayışlarında daha önceleri iki isim üzerine medyaya hedef şaşırtır, başka bir isme imza attırırdı. Portekizli hoca hayırlı olsun. Medyadaki meslektaşlar memnun, taraftar da memnun gibi. En büyük başarıları Benfica ile elde etmiş. Portekiz dışında Arabistan ve Brezilya'da birer yıl çalışmış. F.Bahçe'ye Brezilya ekolü görmüş hocalar yarıyor. Aynı dili konuştukları için Portekizliler de yarayabilir. Jorge Jesus ne yapar? İlaç olur mu? Sarı-lacivertli taraftarı, şampiyonluğa takım koşuyorsa, tam destek verir yoksa Koç'un da Jesus'unda işi çok zor! İsmail Kartal takımı üst seviyelerde bırakmıştı. Jesus şapkadan tavşan çıkarabilecek mi? Bekleyelim görelim!



RAKİPLER ŞEKER

Milli takımımız şeker gibi rakiplerle oynuyor. İlk üç maçta bol goller attık, yemedik! Uluslar Ligi'nde alınan galibiyetleri elbette küçümsemiyorum. Ama ölçü değil. Şimdiki rakiplere bakarak, gelecek vaad ediyoruz, süper oynuyoruz diyemiyoruz maalesef. Geçmişte yapılan hatalardan dolayı Millilerimiz boşa küme düşürüldü! O dönemde görev yapanlara sorsak; "Benim suçum değil" der. Sıkıntı TFF'de görev yapanların günü kurtarmak adına çalışmalarıdır. Bir sistem getirilmiş olsaydı, isimler gelir geçici olur. O kadar da maaş verilmeseydi Türk futbolu diye de bir ekol olurdu. Ayrıca Gurbetçi oyuncu tabi alalım ama altyapılarda yetenek kaynıyor, gidip izleyen var mı?



ATOM KARINCA..

Çocukluğumda, televizyon ekranı siyah-beyazken, "Atom karınca" adlı çizgi filmi vardı. O dönem Beşiktaş'ın kaptanı olan, Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay'a taraftarın taktığı lakabıydı. Rıza hoca takımla dördüncü sezon için sözleşmeyi imzaladı. Kırmızı-beyazlılara oynattığı oyun malum. Üstüne Ziraat Türkiye Kupası'yla da çalışmalarını taçlandırdı. Rıza hocayı şehir seviyor, başkan seviyor yardımcı oluyor. Süper Lig şampiyonu da olabilir önümüzdeki sezonlarda Sivasspor. Sivas'ın başardığı bu istikrarı Göztepe de yapabilirdi değil mi?