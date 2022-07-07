Kulüpler çalışmalara başladı. Hakemlerden ses yok! TFF’nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu, hayırlı olsun... Ancak yeni Merkez Hakem Kurulu’ndan hala bir haber gelmedi. Geçen martta yapılan operasyonla Türk hakemliğinin prestiji yerle bir edildi. TFF inşallah bu işi düzeltip toparlayacak MHK’yı oluşturabilir. Şimdi hakemler mal beyanında bulunacak diye haberler servis ediliyor. Kulüpler zaten milyon dolarlar harcayıp, takım kurgusunu düzgün yapamayınca suçu hakemlere yüklüyorlardı. Emekli yabancı futbolcu çöplüğüne döndürenler, milyon Euroların yurtdışına gitmesine sebep olanlar bedel ödemezken, hakemlere hala dokunulmaya çalışılması ilginç. Her iki yılda bir MHK değişir mi? Alttan yeni, kaliteli hakemler de eğitilemiyor. Mal beyanıyla Türk hakemliği ve futbolu kurtulacaksa buyurun bakalım..

YÜZDE 30 MU?

GENÇLİĞİMDE rakip taraftarların derbileri yan yana izlediği günleri yaşamıştım. Galibiyetlerdeki sevinçlerde, mağlubiyetlerdeki üzüntüler oluyordu. TFF maçlara yüzde 30 rakip taraftar girebilir kararını almış. Pandemi gibi iki buçuk yıl boyunca insanlığı karamsarlığa, büyük sıkıntılara yol açan bir süreç yaşadık. Bunları düşünüp de yeni nesil inşallah, centilmen spor kültürünü oluşturmaya çalışır. İspanya'daki gibi maçı yan yana, saygıyla izlemek hayal olmamalı. Onlar başarabiliyorlarsa bizler niye yapmayalım?

MHK KAOSU

Kulüpler çalışmalara başladı. Hakemlerden ses yok! TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu, hayırlı olsun... Ancak yeni Merkez Hakem Kurulu'ndan hala bir haber gelmedi. Geçen martta yapılan operasyonla Türk hakemliğinin prestiji yerle bir edildi. TFF inşallah bu işi düzeltip toparlayacak MHK'yı oluşturabilir. Şimdi hakemler mal beyanında bulunacak diye haberler servis ediliyor. Kulüpler zaten milyon dolarlar harcayıp, takım kurgusunu düzgün yapamayınca suçu hakemlere yüklüyorlardı. Emekli yabancı futbolcu çöplüğüne döndürenler, milyon Euroların yurtdışına gitmesine sebep olanlar bedel ödemezken, hakemlere hala dokunulmaya çalışılması ilginç. Her iki yılda bir MHK değişir mi? Alttan yeni, kaliteli hakemler de eğitilemiyor. Mal beyanıyla Türk hakemliği ve futbolu kurtulacaksa buyurun bakalım...

YERLI MUTLULUGU

Yeni sezonda Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş hocalarımız bir takımla anlaşmadılar. Uzun yıllardan sonra Süper Lig ilk kez onlarsız başlayacak! Yabancılar olaya parasal yanaşıyorlar. Onlardan verim alabilmek için sabırlı olmak gerek.

Örnekleri var; bizde ligimizde bir sezon kalıp başarısız olup, sonra ülke milli takımlarıyla, dünya, Avrupa şampiyonu olanlar var... Ancak yerli hocalarımız ligimizin dinaminiğini özellikle futbolcuların coşturma yönünden daha becerikliler. Geçen sezon en başarılı hocaları sayalım; Abdullah Avcı, Trabzonspor'u 38 yıl aradan sonra şampiyon yaptı.

İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi devraldı Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. İlhan Palut, Konyaspor'u Avrupa'ya taşıdı. Emre Belözoğlu, takımı Avrupa kupasına taşıdı. İşte yerlilerin başarısı! Yıllardır yabancıların başarısı yok!

AMAN DİKKAT!

Göztepe ile Altay 1.Lig'de... Umarım kısa sürer ve Süper Lig'e geri dönerler. Sadece şu uyarıyı yapmak isterim: Üst ligden düşmek ekonomik krizi de beraberinde getirir. Misal Bursaspor... Daha on yıl öncesine kadar Süper Lig şampiyonluğu olan, koca şehri temsil eden yeşil beyazlılar, üst üste yapılan yanlış transferlerle borçlanmalar yüzünden şimdi 2. Lige düştü... Geçmişte her iki İzmir ekibi de dibi görmüştü.. Altay ve Göztepe yöneticilerinin özellikle menajerlere uyup tuhaf transferlerle paraları çar çur etmemesi gerek. Aman tehlikeye dikkat...