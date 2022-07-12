İzmir nereye koşuyor?

Takip edebildiğim kadarıyla Altay transfer yapamaz halde. Geçmişte plansız yapılan yabancı transferler şimdi baş ağrıtıyor. Maddi sıkıntı da cabası. İnşallah çabuk atlatırlar. Göztepe'de maddi sıkıntı yaşanmayacak belli. Danimarkalı Rasmus Ankersen'in planlaması ilginç geldi. Geçen yılki kadrodan neredeyse 20 futbolcuyla vedalaşıldı. Bu demektir ki sistem de değişecek.. Yeni oyuncular neler katacak göreceğiz. Umarım Göztepeli taraftarın gönlüne göre başarılı bir takım oluşturulur.

AJAX MODELİ Mİ?

Yıllardır yöneticilerden duyarız; "Alt yapıya Ajax modeli getireceğiz" denir hep. Maalesef ülkemizde söylemde kalıyor. Doksanlı yılların Tercüman Gazetesi'nde foto muhabiriydim. Beşiktaş'la Hollanda'ya gitmiştim görevli olarak. Avrupa Kupası'nda Ajax ile eşleşmişti. Akşamında Ajax antrenmanını izlemeye gittik. Tesislerin içine bir girdik ki, abartmıyorum, belki de nizami 10 tane saha yan yanaydı. Ajax A takımın başında Louis Van Gaal vardı. Antrenman başladı. A takım ısınırken yan sahada çalışan genç takım oyuncularından 5-6 tane kadarını da aralarına aldılar. Öyle bir sistemleri varmış. Gençlerin içinden birini çok methettiler ve yeteneği gözümüze çarpmıştı Patrick Kluivert 17 yaşında. Ajax modeli şu:"Gençler ön planda ve A takıma yükselmeleri için antrenörler, yöneticiler ellerinden geleni yapıyorlar. Takımın başına gelen hoca bizdekiler gibi "acemi istemem" diyemezmiş! Ha o Kluivert da Şampiyonlar Ligi finalinde son dakikalarda oyuna girip Milan'a attığı golle Ajax'a Avrupa şampiyonluğu kazandırırken 18 yaşındaydı! Bizde asırlık çınar kulüplerimiz yetiştirmez, diğer takımlardan yetenekli oyuncuları ateş pahasına transfer eder, yarışmacı takım kurar. Şampiyon olursa iyi, olmazsa uçtu paralar! Bu arada genç yetenekler konusunda Beşiktaş'ı son üç yıldır ayrı tutmamız gerek. Örnek olacak denilen Altınordu başlarda iyi gidiyordu. Ama son yıllarda onların da sesi kısıldı. Neden acaba?

AYNI TAS...

Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için "Sabri Çelik'le devam" kararı çıktı. Karardan; Beşiktaşlılar mutsuz, Galatasaraylılar mutlu, Fenerbahçeliler tedirgin, Trabzonsporlular "Görelim bakalım"da... Şahsen farklı isim bekliyordum. Yalnız; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin önceden söylediği, "Toplamda 8 yıl ve üzeri TFF kurullarında görev yapmamış olmalı. Çünkü belli bir süre kalınca farklı ilişkiler olabiliyor. Bu sebeple 8 yıldan fazla görev yapanları düşünmüyoruz" dememiş miydi? Şimdi TFF MHK'dan beklentiler büyük... Eğer hakkaniyetli düdükler çalınmaz yine standart kararlar verilmezse vay federasyonun haline!