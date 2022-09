DIKIS TUTMUYOR

Video Yardımcı Hakem odası maçı başka yönetiyor. Sahadaki hakemler bambaşka.. Her kritik doksan dakikada standardı tutmayan düdükler çalınıyor, kararlar veriliyor. Yaşar Kemal Uğurlu bir maçta yine en çok konuşulan isim olmayı başardı! Galatasaraylı Abdülkadir'e verdiği kırmızı kart evlere şenlik oldu. Artık ne desek bilemiyoruz.

Hakem sonuca tesir edecek düdükler çalmamalı. Bakmayın fazla ses çıkmadı Galatasaray'dan. Maç berabere ya da mağlubiyetle sonuçlansaydı sarı-kırmızılılar hala ateş püskürüyor olacaklardı! Ligin başında düşme yok şampiyonluk derdi yok hakemlerdeki bu stres niye? Ligin başında böyleyse, zor maçlar başladığında artık olacakları düşünemiyorum! MHK Başkanı Sabri Çelik, VAR ve saha hakemleri hakkaniyet kararlarını tutturmayı başaramazsa, çanlar onun için çalacak!

SIFIR TOLERANS

Beş gün içinde futbol üzerinden ülkede kaos yaratma çabalarını gördük! Önce federasyon binası kurşunlandı! Ardından Galatasaray Adası... Başkentin göbeğinde daha ligin başı, stres yok; Ankaragücü-Beşiktaş maçında çıkan olaylar! Sadece ifade alıp serbest bırakmak, "Yapanın yanına kar kalıyor" düşüncesine yol açar. Yani olaylara kapı açar! Unutulmamalı ki, fanatikler sadece Ankaragücü takımında yok! Bakın tribünden atlayıp, hiçbir güvenlik görevlisinin yakalayamadığı, holigan, mahkemede serbest bırakılınca, yanında avukatlar ve taraftar grubuyla "kahramanlık" pozları çekip sosyal medyada paylaşabiliyor...

Cesarete bakın! Ülkede her takımın bir taraftar grubu var. Aralarında kulübe bağlılıklarını, temsillerini örnek hizmetleriyle gösterelenleri ayrı tutuyorum. Ya güvenlik şirketinin sahibinin, Ankaragücü taraftar ağzıyla yazdığı, yorumculara hakaret ettiği satırlarla dolu güya savunma yazısına ne demeli? Açıklamanın 15 satırında 2 tane doğru dürüst cümle yok! Hatta tribünden atlayanı "taraftarımız" diyerek koruyor. Yazıdan da anlıyoruz ki, güvenlik şirketine stat koruma işi on gömlek ağır geliyor. Buna da bir çare gerekmez mi? Sadece bir futbolcuya saldırı yok, Ankaragücü yedek kulübesinden, tribündekilere kadar sahanın her noktasında Beşiktaşlı oyuncu ve teknik heyete fiziki saldırı var. Sonuç, fanatik serbest, kırmızı kart gören Josef cezalı.

AGIR CEZALAR VERİLMELİ

Weghorst'a a fiziki müdahalede bulunan kişi ortada yok! Hatta sarı-lacivertli oyuncuların saha içinde bıçak bulup gizlice güvenlik görevlilerinin eline verdiği iddia ediliyor. Bu tip olaylara sıfır tolerans gerek. Güvenliği sağlayamayanlara, saldırganlara ağır cezalar verilmeli. Geçiştirip; ölümler, ağır yaralanmalı olayların çıkması beklenmemeli! Bu arada futbolda olur böyle şeyler dememeli. Unutmayalım ki, çok yakın zamanda Yugoslavya da bir futbol maçı sonucunda iç savaş çıkmış, 7 ayrı ülkeye ayrılmıştı" Birileri futbol üzerinden milletin sinir ayarlarıyla oynamaya çalışıyor belli. Olayların arkası çok iyi araştırılmalı.