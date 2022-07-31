İlginç uygulamalar

ÜLKEMİZ futboluna ilginç uygulamalar geldi. Şampiyon Trabzonspor taç antrenörü getirtti. Abdullah hoca yıllardır istediğini söylemişti. Faydalı olacak mı yoksa gereksiz çok fanteziye kaçan bir uygulama mı olacak, lige az kaldı göreceğiz. Antalyaspor'da da Nuri Şahin hoca takımı için uyku antrenörü transfer etmiş... Futbolcularla tek tek ilgilenecek ve uyku zamanlarını nasıl ayarlayacakları, kendilerini dinç hissettirecek uyku saatlerini öğretecekmiş. Elbette denemekten bir zarar gelmez...

JESUS EFENDİ

FENERBAHÇE'NİN Dinamo Kiev'e elenmesi "erken uyarı sistemidir." Gelelim sarı-lacivertli taraftarın çok büyük işler beklediği Jorge Jesus hocaya.. Rövanş maçından önceki basın toplantısında bir kadın muhabirin sorduğu Kiev'in ilk maçtaki faul sayısı sorusu çok hoşuna gitmiş. Soru için tebrik etmişti. Ancak ülkemizde son görevinde Alzhaimer iftirası atılan Lucescu "Fenerbahçe bizim faullerimizi saymaya devam etsin" diyerek dalgasını geçti... Rakip Kiev.. Ülkesi Rus tanklarıyla jetleriyle vurulduğu için ünlü futbolcuları gitmiş, göçebe hayatı yaşayan takımdı. Lucescu, dünya futbolunun en iyi antrenörlerinden olduğunu bir kez daha gösterdi. Böyle yıkık viran takımını öyle çalıştırmış, plan yapmış ki, özel uçaklarla bir ton yabancı getiren Fenerbahçe'yi eledi. Suçlu başta Jesus sonra da santraforsuz takımı seven Başkan Ali Koç'tur! Jesus'un tecrübesi, başarıları var. Sahaya sürdüğü oyuncuların bu maçı kaldıramayacağını nasıl ön göremedi? Başta Emre Mor olmak üzere birkaç oyuncuya suçu atmaktan da çekinmedi... Mesut Özil ile yaptığı konuşmada "Ben Fenerbahçe'yi 5 aydır izliyorum" demişti. İzlemesi böyleyse ligde yandı gülüm keten helva... Fenerbahçe inşallah bir Guus Hiddink faciası daha yaşamaz. Yoksa tribünler Başkan Ali Koç'u yıpratır!

GALATASARAY YAŞLANDI!

BURAK Elmas'ın başkanlığında; Galatasaray'ın transferlerinin yaş ortalaması 23.5 imiş. Özbek'in başkanlığa gelmesi, Okan Buruk'un dümenin başına geçmesiyle yaş ortalaması 27'ye çıkmış. Elmas zamanında "gençleştirme projesi " adıyla transferler yapılmıştı. Durum nedir şimdi? Gençler başka kapıya oldu. Okan hoca, "Tecrübeli liderlik yapabilecek transferler yapacağız" sözleriyle açıkladı. Yetiştirmeye değil kazanmaya odaklı yarışmacı takım kurgulanıyor. Okan hocayı taa lise takımında oynadığı zamanlardan takip ediyorum. Şampiyon hoca etiketi de var. Kendisine şunu hatırlatayım; tecrübelilerin yanına gençler daha yakışırdı. Avrupa Şampiyonu olan, kendisinin de oynadığı dönemde kaç genç yerli vardı bir hatırlamalı. Herşey şampiyonluk demek değil.