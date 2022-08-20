Yalanlar Ligi

Lihtenştayn! (Liechtenstein) Yazılması da söylemesi de zor. Almancaymış... Lihtenştayn ekibi Vaduz, Konyaspor'u Avrupa Ligi'nden elerken, Türk futboluna da öyle bir şamar attı ki... Orta Avrupa'da, Lihtenştayn Prensliği olarak tanınıyor. Ülkede lig olmadığı için sınırında komşu İsviçre'nin ikinci liginde oynamasına izin vermişler. İlk maçtaki beraberliğin ardından, Konyaspor dahil, çok bilmiş futbolseverlerimize ders veriyor bu minnacık ülke! Neymişiz; güya Avrupa'nın 5. büyük ligiymişiz! Sıralamada ilkten değil sondan olabiliriz ancak... Lihtenştayn futbolumuzla alay edip gitti, TFF başta olmak üzere bu kadar para harcamaya kulüpler başarısız, iflas yolunda yanında Milli Takım'da neden küme düşüyoruz diye soran yok? Hesap soran hiç yok!

ÇOK BAŞ AĞRIR

Sabri Çelik'in dümenindeki MHK'nın başı erken ağrımaya başladı. Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'u arayacak hale gelinecek gibi...

Ligin ilk iki haftasında bariz hakem hataları oldu.

Örneğin Alanyaspor'a karşı Beşiktaş'a yapılan zorlama düdüklerle kırmızı kart. Çıkan çıkmayan kartlar maçın sonucunu etkiledi.. Haklı olarak Beşiktaşlı yöneticiler isyanda. Bismillah Okan Buruk yenilginin tek suçlusu olarak maçın hakemini ilan etmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un MHK ve TFF ile ilgili olumsuz düşüncelerini zaten herkes biliyor. Şu an sadece Trabzonspor'da ses yok. Bir iki maçta hatalı düdükler çalınsın bordo-mavililer de sırayla girer! Bu arada VAR uygulaması her ülkeye kolaylık getirirken, bizde zorluk çıkarmaya devam ediyor.. Bir tablo yayınlandı: Avrupa Kupalarında ilk turunda 360 maçta Türk hakemlerine sadece 4'üne görev verilmiş.

Son sıralardayız. Futbolda adını zor duyduklarımız İsrail, Arnavutluk, Bulgaristan 7 hakemle Romanya 12 hakemle Avrupa kupalarında düdük çalmış. TFF ve MHK nasıl çalışıyor siz karar verin...

OLMADI BAŞKAN

Profesyonel ligin başlamasından bu yana hakem hatalarından en çok çeken kulüp Beşiktaş'tır.

Son Alanyaspor maçında da herkes gördü. Sonrasında Yasin kol ile ilgili gırla dedikodu söylendi yazıldı çizildi. Hakem sorumluları dahi verilen kırmızı kartın ağır olduğunu açıklamak zorunda kaldı. Siyah-beyazlı taraftar ve başta Ahmet Nur Çebi başkan olmak üzere yöneticiler haklı isyanda bulundular.

Bu isyana TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de haddinden fazla tepki gösterdi. Mehmet başkan tamam MHK'yı kısa sürede yıpranmaması için kolluyorsun ama aynı aşırı tepkiyi Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gösterebilecek misiniz merak ediyorum!

TFF Başkanı kulüpler arasında uzlaştırmacı olmalı. Sinirleri geren değil! Lig başladı kavga başladıya döndü iş, hayırlısı..

BU NE ÇIKIŞ!

Ligin en hızlı oynayan takımı Fenerbahçe. Jorge Jesus oyuncuları tanıdıkça değişik kurgular yapmaya başladı. Son Wien maçı başlamadan önceki kadroyu gördüğümüzde herkes şaşırmıştı. Ama Fenerbahçe Viyana'dan rahat galibiyetle döndü. Sarı-lacivertliler saha içinde bölgeler arasında yani birinci bölgeden üçüncü bölgeye inanılmaz hızlı geçiş yapıyorlar. Rakip ceza sahasında da baskı ve yığılmaları çok iyi. Kadro geniş, oyuncu kalitesi yüksek. Ben sorunun üçlü defans ya da santrafor olduğuna inanmıyorum. Böyle bir sistemde açık oyuncularının hem defansif hem de ofansif yönleri çok iyi olmalı.