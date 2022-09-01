TUHAF BiR LiG

Bazen masa başı bir haber patlatılır;

"Türkiye Süper Lig'i Avrupa'da ilk beşte" diye.. Gülesim geliyor...

Konyaspor ligimizin kalitesini iki örnekle gösterdi! Önce Avrupa Kupası'ndan adı sanı duyulmamış bir prenslik ülke olan Lihtenştayn takımı Vaduz'a yenilerek. Hem de ağlarında dört gol görerek.

Ki o Vaduz ülkede tesis yok diye İsviçre ikinci liginde mücadele ediyor. "Türk futbolunda harcanan astronomik paraların karşılığı bu mudur?" diye ortalığın yıkılması gerekirdi, çıt çıkmadı!

Aynı Konyaspor, şampiyonluğun en büyük favorisi ilan edilen Fenerbahçe'yi, pozisyon bile verdirmeden, yeniyor. Kıyamet kopuyor...

İki maçtaki gollü galibiyetle göklere çıkarılan Jesus, yerin dibine sokulmaya çalışılıyor, sarı-lacivertliler yine "Acaba bu sene de mi olmayacak" telaşına kapılıyor. Taraftar da öyle güzel alıştırıldı ki, artık maçtan maça olan skorlara göre ruh halini yansıtıyor. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un geldiğinden bu yana futbolcu değil sistem sorunu var. Ben iddia ediyorum; Ferdi ile Osayi ileri geri adam kovaladığı müddetçe, vurdum duymaz oynayan Valencia, İrfan Can Kahveci olduğu sürece, takımın istenilen santraforu Dursun oynamaya devam ederse sarı kanaryalar şampiyon olamayacak! Çünkü sıkı bir takım karşısında bu oyuncular arızaya bağlıyor!

İsmail hoca sorunu görmüş çözüme ulaştırmıştı. Ama Jesus haklı olarak bildiği yolda gidiyor. Ama gidişat iyi değil... Yani bu sezon da Sayın Ali Koç'un işi çok zor!

KREDI LAZIM MI?

Basın toplantılarında, meslektaşlar soru soramıyor maalesef... Bakın Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya yapılana!

Hocaya maç sonu kimsenin beklemediği "Krediniz azaldı mı?" sorusu geliyor. Abdullah hoca şaşırıyor, sinirden gülüyor. Kimden çıktı cümleler bilemiyorum...

Ama yıllar sonra Trabzonspor'a Süper Lig şampiyonluğunu kazandırmış hocaya böyle saçmalama olmaz! Eskiler bu tür yakışıksız duruma, "Dam üstünde saksağan vur beline kazmayı" demişler.

Adını zor telaffuz ettiğimiz Lihtenştayn takımına dört gollük skorla elenen Konyaspor'un hocasına bile böyle soru gelmedi. Avcı zaten eldeki kadroyla Süper lig'de şampiyonluğun en büyük adayı.. Mesleğimiz adına sorulara dikkat!

MAÇ SAATLERİ

SÜPER Lig maç başlama saatleri çok geç... Tamam yaz ortası, aşırı sıcaklar var ama saat 19.00'dan sonrası serinliktir zaten.. Federasyon, maça gelecek seyirciyi düşünmeli.

Herkesin çoluğu çocuğu var.

Gece 24.00 gibi biten maçtan sonra millet evine nasıl gidecek? Güvenliğinden, gazetecilerine, televizyoncularına kadar görevliler var.

Tamam maç yayıncısına yardımcı olmaya çalışıyorsunuz ama herkesi zorda bırakıyorsunuz. TFF, Noel'de de yabancı oyuncuları düşünüp tatil verirken, bizim dini, resmi bayramlarda oralı olmuyor bayramın birinci günleri bile maçlar oynatıyorsunuz.

TFF yetkilileri artık bir konforlu hayat standardı getirin çünkü herkes sizin gibi altında son model araçlarla maçlara gitmiyor!