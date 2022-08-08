Bir yıldız kaydı

54 Şampiyonlar Ligi grup maçı, Şampiyonlar Ligi finali, 6 Şampiyonlar Ligi yarı finali, 204 uluslararası maçta düdük çalmış Cüneyt Çakır...

Türk hakemliğini dünyaya tanıtan Çakır, ligimizde sevilmedi, dışarıda el üstünde tutuldu. Şimdi Süper Lig start aldı. Geçmiş sezonlarda maç yönetimleriyle "Ligi dizayn ettikleri" algısı yaratılan Çakır ve Fırat Aydınus yok... Sabri Çelik başkanlığındaki MHK devam ediyor. Şimdi bu ikilisiz, hakemlerin performansını gerçekten merak ediyorum.

MENAJER MESELESİ

Kulüpler maddi batakta ama kazanan sadece menajerler... İşini düzgün yapanlara lafımız yok. Geçmişe bakın; Süper Lig'de iken amatör kümeye kadar düşen kulüplerin yabancı futbolcu transferlerinde nasıl batağa süreklendiğini göreceksiniz.. Gelelim günümüze... On gündür iki genç yeteneğin yurt dışına transferi bahane edilerek, hem Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim hem de altyapı sorumluları yıpratılmaya çalışılıyor... Siyah-beyazlıların altyapısında özverili çalışanlar, son üç yılda çok yetenekli gençlerin A takıma yükselmesini sağladı.

Kaleci Ersin, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan, Serdar Saatçı'yı herkes izledi. Şimdi yenileri geliyor. Bu bağlamda altyapı yöneticisinden, akademi antrenörlerine özkaynak görevini başarıyla yapıyor demektir. Herkes biliyor ki, genç oyuncular A takıma alındıkları an, altyapıyla genelde bağlarını koparırlar. Gözleri sadece önceleri Sergen hocayı, sonrasında da Valerien İsmail'i görür. Bir de menajerlerini dinlerler! Yani başka bir boyuta geçerler. Bu sadece Beşiktaş'ta değil tüm kulüplerde cereyan ediyor. Bir gerçek de şu; altyapı tesislerine girmelerini engelleyebilirsiniz bu menajerlerin. Ama gençlerin evlerine, statlara, localara girmelerini engelleyemezsiniz! Başkan Ahmet Nur Çebi de açıklama yaptı.

MADALYONUN DİGER TARAFI

Emirhan İlkhan ne telefonları açmış, ne de kendisini oynatan Önder Karaveli hocayı dinlemiş. Emirhan kafasına göre mi yapıyor bunu? Menajerler 15-16 yaşından itibaren bağlıyorlar çocukları. Ailesiyle sözleşme imzalıyor. Gelelim madalyonun diğer tarafına: Ama öyle ama böyle Rıdvan Yılmaz da, Emirhan İlkhan da toplamda nereden bakarsanız 10 milyon Euro kazandırdılar Beşiktaş'a. Bu da mı başarı değil? Son üç yılda Beşiktaş 20 yaş altında 7-8 oyuncu A takımda oynattı. Fenerbahçe, Galatasaray'da bunu görebildik mi? Pırlanta gibi gençler üzerinden Beşiktaş'ı yıpratmaya kalkanların siyah-beyazlı sevgiyle alakası yok...

ARDA NEREDE?

Geçen sezon İsmail Kartal hoca, genç Arda'yı sürekli oynatmıyordu diye, tribündeki, sosyal medyadaki fanatiklerin hücumuna uğramıştı. Şimdi Jesus oynatmıyor. Ve sebebini ise İsmail hocanın aynı sözleriyle anlatıyor. Bakıyorum Fenerbahçelilerden tık yok! Takım Şampiyonlar Ligi'nde Jesus'un hatalarıyla elendi, cılız eleştiriler geldi. İsmail hoca olsaydı, maç sonu kapı önüne konulmuştu... Bu arada Jesus'a biri hatırlatsın, çocuğun yaşına falan bakmayı bıraksın, zor bulunan yetenek. Kısa zamanda hazırlasın. Doksanların başında Ajax Şampiyonlar Ligi finalini kazanırken, oyuna son yarım saatte giren 18 yaşındaki Kluivert golü atmıştı!