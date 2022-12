Dünya Kupası futbol şöleni doyurmaya devam ediyor. Böyle turnuvalarda yeni oyun kurgularını görebiliyoruz. 1982'de Danimarka kazandığında Piontek'in 3-5-2'siyle tanışmıştık. Şimdikinde ofsayt taktikleri, üçüncü bölgede topluca baskı, çok hızlı futbolu görebiliyoruz. Sadece Brezilya farklı. Klasik düzenle oynamaya devam ediyorlar. Benim finale yakıştırdığım iki ülke Brezilya ve Fransa. Bekleyelim görelim.







YAZIK ETTİLER

Göztepe-Altay derbisinde kara bir gece yaşandı. Hakemlere, futbolculara tribünden inip saldıranlara daha önce gereken cezalar verilmeyince şiddet de her maçta domino etkisiyle artıyor! yaşattılar. Yüzyıllık iki marka Göztepe ile Altay kardeşliğine nifak soktular. Sadece maç seyretmeye gelmişken, yüzü parçalanma noktasına gelen taraftarın günahı neydi? Şeytani planlara bakın: Altay taraftarının bulunduğu bölüme sağlık çalışanlarını kullanarak fişek bıraktırmak. Fişeği kalabalığa yollamak. Sahaya atlayıp, sopayla kalecinin başına var gücüyle iki kere başına vurmak. Cana kast eylemleridir.



ÇOCUKLARIN GÖZLERİNDEKİ KORKUYA BAKIN

Her zaman övgüyle bahsettiğimiz her kulüp taraftarının tribünde bulunan ailelerin, çocukların gözlerindeki korkuya bakın fotoğraflarda. 6222 Sayılı yasa sanki varla yok arasında. Fişekleri sokan, taşıyan bu maddeden ceza almıştı deniyor! Bunların planlayıcılarına tarihi cezalar verilmedi... Süper Lig'de, alt liglerde özellikle bu sezon inanılmaz kavgalar oluyor. Bu arada olaylı Ankaragücü maçından sonra Beşiktaşlı Josef'in sözlerini de hatırlamak için videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Peki, onbinlerin gözü önünde, elinde sopa 80 metre koşan adamı da görmüyor özel güvenlik? Bu nasıl iş? Tüm dünya konuşuyor rezaleti. Yazık ettiler yüzyıllık kardeşlere...







YETENEK GÖREMEYENLER!

Gökhan İnler bir haber videosunda İsviçre Milli Takımı'nı nasıl seçmek zorunda kaldığını anlatmış. Milli duygularla işte Almanya'yı, İsviçre'yi neden seçiyorlar diye kızanlarımız çok. Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve diğerleri gibi. Hatta geçen yıl bu köşede şimdi Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Ferdi Kadıoğlu'nu Milli seçmelerde beğenmeyen, surat asan antrenörlerden bahsetmiştim. Bir dönem Napoli 'de de oynayan, İsviçre Milli Takımı'nda Dünya Kupasında ter atmış, İnler fazla detay vermeden aslında neler olduğunu anlatmaya çalışmış. Bir kere Ümit Milli Takımı'nın hazırlık maçına çağırılmış. Reha Kapsal ile Tolunay Kafkas döneminde. Kendisiyle ilgilenilmediğini, anlatmak istemediği tavırların olduğunu söylüyor. Bir daha da arayanın olmadığını, o anda dönemin İsviçre Milli takımı Teknik Direktörü Kövbi Khun ısrarla ve çok yakınlık göstererek Dünya Kupası kadrosuna çağırmış. İnler'i beğenmeyenler utansın mı diyeyim? Kim bilir kaç yetenek böyle uçtu gitti...