JESUS’U ÇÖZMEK

F.Bahçe Teknik Direktörü Jesus takdirleri topluyor. İlginç kişilikli, disiplinli, futbolu çok iyi bilen biri olduğu gerçeğini kabul etmeye başladık. Bir kere rotasyon ve rakibe göre oyun kurma ustası! Küstürmeden rotasyon kolay değil. Hele milyon dolarları cebine indiren futbolcuyu hizaya getirmek dünyanın en zor işidir. Ancak... Dikkatle izleyin, futbolcuların ondan hem çekindiğini hem de saygı duyduğunu göreceksiniz.

Oyuna futbolcu sokmak ya da strateji kurgusunu değiştirmek çok sakıncalıdır. Fakat Jesus peynir ekmek yer gibi sürekli değiştiriyor ve şu ana kadar tüm müdahalelerde başarılı oldu. Maç içinde oyuncuların yerlerini değiştiriyor. Maç öncesi beklenmedik kadrolar sahaya sürüyor. Performansı düşeni affetmiyor! Böyle giderse F.Bahçe açık ara şampiyon olabilir. Çünkü Beşiktaş, G.Saray çok basit puanlar kaybediyor. Trabzon da geçen sezonki gücünde değil!

TARAFTARA ALGI

G.Saray malumunuz sıkıntılı haftalar geçiriyor. Evinde Alanya maçı öncesinde ve sonrasında Başkan Dursun Özbek'ten yöneticisine kadar, TFF'den, MHK'sine kadar ağır sözlerle yüklendiler. Eeee, transfer harcamalarını bonkörce yaparsanız sonucunda stresi de kaldıramazsınız! Gelelim maça ve algı dayatmasına... Maçı izledim. Kurallara göre yönetti hakem, yardımcıları ve VAR'dakiler. G.Saray farklı kazanacağı maçta iki oyuncusunun hatalı hareketleri nedeniyle maçı berabere tamamladı. Evet belki Palabıyık kırmızı yerine sarı verebilirdi. Maç sonu sosyal medyadan bakıyorum. Tüm sarı-kırmızılı hesaplar, TV'de yorumculuk yapmaya başlayan emekli hakemlerin özellikle Boey'e verilen kartın yanlış olduğu beyanlarını yaydılar. Doğal olarak bunu gören taraftar TFF ve hakem yönetimine ateş hala püskürüyor.

AYNI KARARI VERIRLERDI

Hatta Okan hoca dahi durumu savaşa benzetti! Köşemi takip edenler bilir, ben de altı yıla yakın İstanbul bölgesi hakemliği yapmıştım. Biliyorum ki FIFA'nın ve hakemin kural kitabı nettir. Sahaya çıkıp maç yönetenler tribündekine göre değil kurala göre düdük çalar! Şimdinin yorumcusu eski hakemler de o an maçı yönetseler Palabıyık'ın kararının aynısını verirlerdi. Bakmayın yorumlarda başka söylediklerine! En tuhafı ise; yıllar önce bir G.Saray-Trabzon maçındaki kararlarıyla hakemliği biten, sarı kırmızılıların "düdüğünü astırdık" dediği Deniz Ateş Bitnel'in "Boey'in atılması yanlış" demesine bile sarılabilmeleriydi! Maalesef emekli hakemlerimizin çoğu, TV'de izleneceğim, sosyal medyada tık alacağım diye doğru olanı da tam söylemedikleri oluyor. Yazık...

HALIT AMCA

Türkiye'nin altın seslerinden, usta gazeteci, büyük spiker Halit Kıvanç abi hayata gözlerini yumdu. Aynı meslek çatısı altında olmaktan gurur duyduğum, örnek aldığım onlarca kişi arasındaydı. Onunla tanış olmak, çalışmak, anılarını dinlemek nasip oldu. İşte başardıklarının bazıları: İlk günlük spor gazetesi çıkaran, Dünya Kupası sunan ilk spiker, TV'de 4 olimpiyat oyunları anlattı, kitaplar yazdı, Brezilyanın yaşayan efsanesi Pele ile ilk röportajı gerçekleştirdi. Benim de çocukluğuma denk gelen 23 Nisanları o billur sesiyle anlatan yine Halit amcamızdı ve tertemiz Türkçesiyle öğretmenimizdi adeta... Allah rahmet eylesin...