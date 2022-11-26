Hazır mıyız?

A Milli Takımımızın Çekya ve İskoçya hazırlık maçlarındaki görüntüsü umut verdi. Malumunuz önümüzdeki yıl Avrupa Şampiyonası elemelerinde ilk maçımız da Ermenistan'la..

Diğer rakiplerimiz Hırvatistan, Galler, Letonya. İlk iki doğrudan finallere gittiğine göre, Hırvatistan ile Galler ciddi rakiplerimiz. Ermenistan ya da Letonya'ya karşı alınacak sonuç mağlubiyet olursa; kimse kusura bakmasın yol kazası olmaz!

Takımda yöneticisinden futbolcularına, hocasına kadar köklü değişiklikler olur!

Daha önce de belirtmiştim; kulüplerimizde ilk on birde oynayabilen sadece Cenk Tosun var. Diğerleri yedek. Enes Ünal da artık bu şansı tepmemeli çünkü onu yedek bekletecek Burak Yılmaz da kalmadı!

Golcüsüzlük yine bizi yakmasın!

DÜNYA KUPASI

Dünya kupası sayesinde futbola doyuyoruz. Turnuva öncesinde takımlar analiziyle ilgili bir yabancı yayında finalin Fransa ile Brezilya arasında oynanacağı iddia edilmişti.

Fransa'yı izledik.

Hakikaten de hem hızlı oynuyorlar hem de gol yollarında çok başarılılar.

Arjantin hayal kırıklığıydı.

1982'den bu yana Dünya Kupası'nda oynana tüm maçları izlemiş sayılırım.

Ben bu turnuvadaki Arjantin kadar çıtkırıldım, mücadele etmeyen, sürekli geri pas oynayanı görmemiştim.

Kötü oynayınca sonuçta Suudi Arabistan flaş sonuç aldı.

Kempes, Maradona'dan beri maalesef tek yıldız oyuncuya bel bağlamaya devam ettiler.

Defans kötü, orta saha kötü ne yapsın Messi? Bu turnuvanın güzellikleri:

Topun oyunda daha çok kalmasını sağlıyor hakemler. Herşeye düdük çalmıyorlar. Durduğu an maç, kronometreyi de durduruyorlar.

Eklemelerle maçlar 5 ila 11 dakika uzayabiliyor.

Yani mücadelede hakkaniyet önde... VAR uygulaması şu ana kadar saçmalamadı. Kurallar ne diyorsa onu uyguluyorlar ve acele etmiyorlar!

Yıldız oyuncular değil tüm oyuncular korunuyor.

Çok sert faullere izin yok.

Bu arada müsabaka saatlerinde 45 dereceyi bulan sıcaklar hem oyuncuları hem hakemleri epey bir etkiliyormuş!

ADIMIZ KALMADI!

Son 15 yıldır Dünya kupaları'nda Milli takımımız yoktu ama Cüneyt Çakır vardı. Kimin niye yaptığı belli olmayan, uluslararası camiada bizi rezil eden geçmişte Mart operasyonuyla Başta Cüneyt Çakır olmak üzere bir çok hakemimiz el çektirilmişti hatırlarsanız.

"Bunun yansıması bize ceza olarak döner" demiştim. Ve Katar'da olması beklenen Cüneyt Çakır ile yardımcıları bu olay yüzünden davet edilmedi.

Cüneyt Çakır en az 20 yıldır TFF ve MHK hizmetinde görev yaptı. Çakır'dan sonra MHK onun ayarında hakemler yetiştiremedi.

Bu arada yabancı eğitmene yüzbinlerce döviz veriliyor. Eeee karşılığı nerede?