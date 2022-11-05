Golcülerimiz nerede?

Milli formayı giyen yerli golcüler, takımlarında yedek kulübesinden çıkamıyor! Süper Lig gol krallığı sıralaması yine yabancılarla dolu. Listede yirmi üstü sadece Beşiktaş'tan Cenk Tosun var. O da Milli Takım'da yoklarda. Son Faroe Adaları maçında yer alan Serdar Dursun ise Valencia, King, Batcsuayh ile Pedro'dan yer bulabilirse ancak oynar. Ülke liginin lokomotifleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'da yerli santraforlarımız yok. Sadece Cenk Tosun var. Ay-yıldızlı takımımız golcüsüz; sonra adı sanı duyulmamış takımlara neden yeniliyoruz diye dövünüyoruz?

GÜNEŞLİ GÜNLER

Beşiktaş yönetimi çok akıllıca iş yaptı. Yıllardır hem teknik direktör hem futbolcuda yerlilerden yanayım. Yabancı kaliteli olsun onlara da tamamım. Beşiktaş'ta Valerien İsmael gitti. Yerine Şenol Güneş hoca geldi. Tribünlerdekiler ile takımdaki sinerjiyi gördünüz. Elin yabancısı iki sezon inatla tek forvet, üçlü defans oynattı, kayıp iki sezon yaşattı. Heybeyi milyon dövizle doldurup, Türk futboluna gram katkı vermeden gitti. Olan takıma, taraftara oldu. Bir de bir türlü oynatılmayan gençlere! Şenol hoca tecrübesini konuşturur. 'Beşiktaş tek forvetle oynamaz' dedi ve ikiledi. Werghost ile Cenk Tosun'un katkılarını gördünüz. Savunmayı da yakında dörtlüye oturtur hoca.



Kartal unutmaz

Beşiktaş tribünü işini düzgün yapanı, şampiyonlukları getireni unutmaz. Normalde onun gibi tecrübeliler sezon başladıktan sonra takım almazlar. Şimdi hoca kendisinin transferlerde dahi kurgulamadığı oyuncularla şampiyonluk mücadelesi verecek. Bu bağlamda işi zor. Ama tecrübesiyle başarılar gelecektir...







TIK UĞRUNA

Maalesef bizden biraz daha yaşça küçük olan meslektaşlar, sonradan spor medyasına yorumcu olarak katılanlar, izlenme, tık alma uğruna gerçekleri söylememeye, ters algı yaratmaya devam ediyor. Mesela geçen günlerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un şakayla yaptığı bir hareketi "İstanbulspor futbolcusuna tekme attı" yalanıyla yaymaya çalıştılar. Akıllarınca, Jesus'u hedef tahtasına koyacaklar. Ancak İstanbulsporlu oyuncunun "Tekme atma yok, hatta şakalaştık" demesi onların ipliğini pazara çıkardı. Troll hesaplar, internet üzerinden yayın yapan kulüp TV'lerin arada şaşan spikerleri, gerçek kulüpçü hesaplar, paralel çizgi uzaklaştıkça ne olduğunu bilmeyen yorumcular hala ekranlarda. Bilgi sahibi olmayıp fikir beyan edenler statlardaki karmaşanın kavgaların sebebidir. Şu 6222 sayılı kanunu, tık alma uğruna ortalığı kargaşaya düşürenlere de disiplinli şekilde uygulamak gerek!



