Algoritma çöktü

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakemler konusunda, bence, yanlış yönlendiriliyor. Yoksa bu kadar kısa sürede özellikle algoritmalı hakem atamaları hatasına düşmezdi! Türk hakemliği, devrim diye yapılan saçma sapan iş yüzünden geçen Mart ayından beri kaos içerisinde. Biz taa o günlerden beri yapılan hatanın futbolumuzda büyük çöküşler getireceğini belirtmiştik. Gelinen noktaya bakın! Her ülkenin üst düzey en fazla 3-4 hakemi olur. Bu yüzden FIFA-UEFA Elit hakem düzeni getirmiştir ve içine her yetenekli olanı dahil etmemiştir. Hatırlayın geçen sezona kadar Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Halil Umut Meler, Mete Kalkavan diye 24 hakem içerisinde ilk başta onları sayabilirdi herkes. Hala yabancı hakem sevdalıları olmayacak dua için amin demeye devam ediyor. Halil Umut Meler derbiyi yönetecek ama kıyamet koptu. Herkes "hani algoritma" diye dalgasını geçmeye çalışıyor. Kardeşim şu an MHK'nın elinde en iyi hakem Halil Umut Meler kaldı. Onu da atadı; eleştirenlerin derdi başka! Geçen haftaki yazımda İstanbul bölgesi hakemliğinin adı kaldı demiştim. Şimdi hakem klasmanları açıklandı, millet ayaklandı. Bir sürü dedikodu üretiliyor. TFF ve MHK'nın işi zor. Son sözüm; Sabri Çelik ve ekibinin görev süresi pamuk ipliğine bağlanmış durumda.

VAR'A DİKKAT

Ben TFF'nin yerinde olsam şu VAR işine ekstra önlem alırdım... Daha Süper Lig'de kullanılması gündeme geldiğinde bu köşemde çok yazmıştım; Video yardımcı işine insanımızı inandıramazsınız ve örnek olarak yıllarca TJK yarışlarında benzer kullanılan sistemi örnek vermiştim. Bir de milyon dolarları hatalı transfere yatıran yöneticiler, her zaman suçu taraftar korkusundan, hakemlere atarlar. Yalnız son Sivasspor-Galatasaray maçındaki görüntülere kadar işin saptırılacağını ben de beklemiyordum!

Bu kadar tecrübeli, FIFA kokartlı hakemlerin hem sahada hem VAR'da ofsaytı tamamen bozan Muslera yokmuş gibi davranmaları öyle akıl tutulmasıyla geçirilecek olay değil! Kimse kusura bakmasın! Orada başka şeyler olmuş. Sonuçta bir FIFA kokartlı Erkan Özdamar sezonu kapatırken, VAR'da herkesi hipnoz eden Özgüç Türkalp de mesleği bırakmak zorunda kaldı. Artık VAR Odası korku tüneline döndü...

DERBİDE NE OLUR?

Fenerbahçe-Galatasaray maçının sonucu çoğunluğuna göre sarı-lacivertliler kazanır. Doğru; oynadığı futbol ve elindeki iki takımlı kadroya bakarsak Fenerbahçe favori. Gerçi Galatasaray'ı da yabana atmamak lazım. Son maçlarında inanılmaz performans göstererek üst üste galibiyet aldılar. Ben defansını zayıf buluyorum. Bir de sanki yetmişinci dakikadan sonra kondisyondan da düşüyorlar

Fenerbahçe'de klasik Galatasaray derbisinin ne kadar önemli olduğu futbolculara ve özellikle Jesus'a anlatılmıştır. Ekstra motivasyona girmişlerdir. Derbide iki takım arasındaki kalite farkının ne kadar olduğunu göreceğiz!

YİNE REKOR KIRDI

Cristiano Ronaldo tam bitirildi derken, adam astronomik ücret kazanan futbolcu ünvanıyla dünyayı meşgul etti. Portekizli ne diyor, "Ben rekortmen adamım. Futbolumla, kazandığım kupalarla, attığım gollerle ve kazandığım paralarla en büyük benim" İşte kısaca (Ronaldo. Bazıları diyor ki, "Suudi Arabistan'a transfer olmak nedir? Onu eleştiren eski futbolculardan çoğu futbolu Çin'de Amerika'da bırakmışlardı. Bence kazandığı parayı kıskandılar!