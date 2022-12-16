AH! BREZILYA

Favorim Brezilya elendi, elde kaldı Fransa. Bana göre oynadıkları futbolla finali Brezilya ile Fransa hak etmişti.

Ancak Hırvatların son zamanlarda Dünya ve Avrupa şampiyonalarında rakiplerini hep penaltı atışlarıyla geçme şansını kıramadı Latinler. Brezilyalılar şimdi hocasız. Daha önceden de Jesus'ta gözü oldukları biliniyor. Fenerbahçe hakikaten de onun elinde çok büyük değişime uğradı. Türk futbolunun paydaşlarının da bu hocadan öğrenecekleri var.

Umarım Ali Koç bu hazineyi elinden kaçırmaz.

UEFA'YA SÖYLE

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Pro Lisans için ne düşünüyorsun?" sorusuna şu cevabı vermiş:

"Ehliyeti olan bir sürücünün her trafiğe çıktığında heyecanlı şekilde kaza yapmasını mı istersiniz, yoksa çok iyi bir sürücünün hiç ehliyeti olmadan kaza yapmadan hayatına devam etmesini mi ?" Şu söyleminde emeğe, tecrübeye, çalışıp hak edene saygı yok maalesef.

Kaleciliğine, kariyerine, Milli Takım'a verdiği katkılara kimsenin lafı olmaz. Ama dediklerine itirazımız var. Bir sürü kurstan geçip, yüzbinlerce para yatırana da bu sözler ağır gelmiştir. Pro lisansa sahip, çok iyi yabancı dil bilen, işini profesyonelce yapabilecek teknik adamların çoğu maalesef Süper Lig'de ve 1. Lig'de görev alamıyorlar.

Ama diplomaya sahip olmayanlar futbolculuğu biter bitmez gökten zembille inmiş gibi, birilerinin desteğiyle hemen antrenörcülük oynayanlar dolu. Türkiye Futbol Antrenörler Derneği buna söz etmiyor.

TFF görmezden geliyor ama...

UEFA, Emre Belözoğlu örneğindeki gibi yasağı ve cezayı yapıştırıyor!

Elbet takım çalıştırmaktan fırsat bulabilirse mutlaka diğer arkadaşları gibi Demirel ile Belözoğlu da sıraya girip diplomayı alacaklardır almalıdır da. Örnek olmaları gerek değil mi? Demirel'in sözlerine atalarımızın güzel bir karşılığı vardır: Dam üstüne saksağan vur beline kazmayı. Yani mantıksız yorum yapmış!

ILTIMASTAN FAZLASI

Pro Lisans derken, tam da üstüne İlhan Palutʼun isyan sözleri geldi: "Süper Ligʼde oynayan oyunculara, Pro Lisans kursuna alırken çok korkunç iltimaslar var. Antrenörlüğe 5-0 önde başlamalarına hiçbir şekilde gerek yok." TFF üstüne Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği bu konuda maalesef kırmızı çizgi belirleyemiyor.

Pro Lisans kurslarına fahiş fiyat alırken, bu hocaların liglerde görev yapmalarına maalesef yardımcı olamıyorlar.

Nerede eşitlik, adalet. İngiltere ʼde Manchesster City ile Alman Milli Takımı kaptanlarından İlkay Gündoğan, şöhretini kullanamadığı için daha doğrusu orada izin vermediklerinden dolayı, takımının gençleriyle antrenörlük dersleri alıyor. Üç, dört yıl sonra da teknik adamlık diplomasını anca alabilecek! İlkay boşuna mı uğraşıyor? Gelse Türkiyeʼye 2 haftalık kursla hiç uğraşmadan pro lisansı cepte olacak! Ancak ya gelişimi?