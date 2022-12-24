Kafasında korner bayrak sopası kırılan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç saldırgandan şikayetçi olmayacağını açıkladı.

Saldıran hala hapiste. Çoğu kişi şaşkın. Ben dahil! Onu anlayabiliyorum, olay kötü, görüntüler vicdanı yaralıyor, Ozan da bitsin istiyor. Ozan şikayetçi olmayabilir ama M. N. A hakkında kamu davası devam edecek. Madalyonun diğer yüzünde Türk futbolunun yüzyıllık çınarları Göztepe ile Altay kulüplerine bu görüntüler yapıştı. Tarihte görülmemiş iki kulüpte hükmen mağlubiyet aldılar. Geçmişteki olaylı maçlarda da görmüştük ki, az ceza verildi mi; olayların tekrarı daha büyük oluyor! Bu arada kaleci Ozan olayı her hatırladığında ömür boyu travmayı yaşamaya devam edecek... Artık iş mahkemeye kaldı...

BU SOVLAR NORMAL

Arjantin 1978 Dünya Kupası'nı kazandığı turnuvayı maalesef o dönem lüks eşya sayıldığından televizyonumuz yoktu, izleyememiştim. Espri yapmıyorum; o dönem ekonomi getirisi iyi olan ailelerde vardı televizyon. Maçı izleyememiştik. Futbola tutkum başladığında renkli ekrandan komşularımızdan izlediğim 1982 Dünya Kupası'ydı. Onu da İtalyanlar kazanmıştı. Ve son turnuvada bu gözler Messili Arjantin'in de şampiyonluğunu görmüş oldu.

BU DURUMU ANLAYAMIYORUM

Kupa töreninde Katar Emiri'nin Lionel Messi'ye giydirdiği yöresel "Bişt" isimli kıyafet sosyal medyada olay oldu. Çoğu kişi FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu tefe koydu. Ben bu durumu anlayamıyorum. Organizasyon mükemmel işledi. Maçlar da çok güzel, heyecanlıydı.

İnfantino haklı olarak, Katar Emiri'ni seremoniye çıkaracak, yapılan statları, süper organizisyonları için onurlandıracaktı. Messi'ye giydirdiği eleştirilen 'Bişt' adlı kıyafetin eski zamanlarda yaşamış savaşçılar ve kraliyet ailesine mensup kişiler tarafından giyildiği ortaya çıktı.

Katar'ın turnuvadan 250 milyon Euro'yu geçen kazancının olduğu konuşuluyor. FIFA'nın kazancını da düşünün; bu şovlar normal yani. Bazıları sosyal medyada tık almak için boş boş yorumlar yapmaktan bıkmadı gitti!

HAYDI BAKALIM

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ilginç açıklamada bulundu: "Basın organlarında ya da sosyal medyada futbolu gölgede düşürecek, hakemleri itham altında bırakacak açıklamalara para cezası getiriyoruz" Gerçekten de TV'de, sosyal medyada, haber sitelerinde özellikle maç sonuçları üzerinden hakemlere hakaretlere varan yorumlar yapılıyor. Bunun yanında yorumcuların çoğu, hep "Şunu içerden duydum, şunu konuştular" gibi algı yönetme sözleriyle ortalığı karıştırıyorlar. Kimse de belge nerede kanıt nerede diye sormuyor. TFF Başkanı Sayın Büyükekşi'inin açıklamasını olumlu buldum. Harbiden böyle çok izlenme, tıklanma derdiyle gerçek olmayan söylemleri yapanlara yapıştırsınlar cezayı, katılıyorum...