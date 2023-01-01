İstanbul'u bitirdiler!

Süper Lig'de 8 İstanbul takımı mücadele ediyor.. Ancak... 2023 FIFA listesine İstanbullu hakem alınmadı. Demek ki şimdiye kadar sadece Cüneyt Çakır'la idare ediliyormuş!

Geçen sürede yetenekli bir hakem yetiştirilememiş! FIFA hakemleri ve bölgeleri şöyle: Halil Umut Meler (İzmir), Ali Palabıyık (Ankara), Arda Kardeşler (Bursa), Abdulkadir Bitigen (Kayseri), Yaşar Kemal Uğurlu (Ankara), Atilla Karaoğlan(Sakarya), Erkan Özdamar (Ankara). İsimler arasında olan Erkan Özdamar'ın son yönettiği Sivas-G.Saray maçındaki halini herkes gördü. Sadece FIFA korkart olayında değil, yıllardır kurs açılmadığı için özellikle amatör kümede maç yönetecek hakem yetersizliği konuşuluyor. MHK'nın gözlemci yaşlarında hakkaniyetsiz değişikliği de büyük huzursuzluk yaratmış. Süper Lig gözlemcilerinin yaş sınırı 70'e çıkarılırken, 1., 2. ve 3. lig gözlemcilerinin 60'a indirilmesi de gerginlik yarattı.

SIRA DISI HATA

Hakem Erkan Özdamar, ligin içine patlamış bir bomba bıraktı adeta... Hem de yeni yayınlanan FIFA listesinde adı varken bunu yapması inanılmaz! Sivas'ın iptal golünü kim izlediyse kurallarla ilgili ne varsa unuttu gitti. Ben dahil herkes Özdamar sayesinde akıl tutulması yaşadı. Kırmızı-beyazlıların golü "bal gibi gol"dür. Ekrem hoca VAR'da izleyip kararını vermek için saha içine girene kadar yüzü şaşkındı. Son anda fikrini değiştirip iptal etti. İnanmayan videoyu izlesin! Sivasspor- Galatasaray maçını bir kenara yazınız. Bu kararla hem şampiyonluk hem de küme düşen takımlar etkilenecektir ileride. VAR'dakiler çok ilginç. Durup dururken kaos yarattılar. Hakemi öyle şaşırttılar ki, Erkan Özdamar ofsayt işareti yaptı. Ortada çizgi yok görüntü yok! Şimdi gelelim Okan Buruk hocaya. Her fırsatta yakın zamanda lig arasında hazırlık maçında bile Türk hakemlerine demediğini bırakmamıştı. Her maç sonrası eleştiri yaptı. Bu pozisyon soruldu "Net olarak pozisyonu görmedim" dedi. Bu maç başta TFF ve MHK kurullarındaki herkesi uykusuz bırakacak artık!

SIYAH INCI

Bana göre futbol dünyasının 1 numarası olan "Siyah İnci" Pele'dir. Gözleri Messi-Ronaldo'dan başkasını göremeyen yeni nesil futbol tutkunlarına Pele'yi anlatmakta zorlanıyoruz. Brezilyalı efsanenin kırılamayan rekorlarına bakın: Dünya Kupası'nı 1958, 1962, 1970'de kazanan Pele, bu başarıyı yakalayan ilk ve tek futbolcu. 1363 maçta 1279 gol kaydeden Pele, Guiness Dünya Rekorları'nda yer almıştı. Kariyeri boyunca 6 kez tek maçta 5 gol attı. 30 kez de tek maçta 4'er gol atan efsanevi futbolcu 92 maçta da hat-trick yaptı. Kariyerini bitirirken "En çok gol atan gol kralı" unvanı Pele'deydi. O bunları yaparken, dönemin çamur sahaları, ağır topları, kasap diye tabir edilen defans oyuncularına karşı mücadelesiyle elde etmişti. Maradona, Messi, C.Ronaldo gibi magazin basınının diline düşmemiştir. Ülkesinde de dört dönem spor bakanlığı yapmıştı. Liste uzayıp gider. Pele'yle ilgili geçmişte yapılan filmleri izlemenizi tavsiye ederim; İzleyin ki "yetenek dehası" nasıl oynar görün!