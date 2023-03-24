Feghouli samarı

Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Sofiane Feghouli haklı bulundu. FIFA, yaz transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere Galatasaray'a transfer yasağı getirdi. Her zaman derim; yabancı futbolcunun ve teknik adamın tek derdi paradır!

Yabancı parayı aldığı sürece formanın armasını öper, tribünlere şov yapar. Parasını alamadı mı FIFA'yla birlikte mutlaka tahsil eder! Bizim genç yeteneklerimize , altyapıya o paraların onda biri bile verilmez. Yabancıların şımarıklıklarına yıllardır bu ülke katlanıyor.

Parayı istediği gibi ayrıca dünyaya da rezil ediyor kulübü.

YAPILANLAR AYIP

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta hocamı TRT Spor Kanalı'na verdiği röportajı izledim. Akademisyen olması özelliği ve yılların hakemlik tecrübesiyle olanları, yapmak istediklerini çalışmaları, yapılmaya çalışılan maniplüsyonları gayet net anlattı. Maalesef bazı eski hakemler, bazı şeyler uğruna doğruları söylememek için uğraşıyorlar.

Daha önceki Galatasaray- Kasımpaşa maçındaki Donk pozisyonuda öyleydi.

Yayıncı kuruluş bunu maalesef yapıyor! Yani kritik pozisyonların bazı açılarını göstermedikleri veya geçiştirdikleri, herkesin kırmızı kart sandığı Donk pozisyonunun aslında öyle olmadığı alenen belli oldu! VAR ilk çıktığında da söylemiştim; bizde bu iş sıkıntılı gider diye.

Mağlup olan gerçekleri görmek istemiyor. En kolay yol hakemlere yüklenmeye çalışıyor.

Şimdi özellikle Galatasaraylılar "vay efendim MHK Başkanı nasıl VAR odasındaki görüntüleri isteyebilirmiş" kıyametini kopartıyorlar. Son olarak Galatasaraylı arkadaşlara lafım: Sezon başında takım kötü başladığında Okan Buruk hoca hazırlık maçında dahi Türk hakemlere kızıp, yerlere vuruyordu laflarıyla. Sonra üst üste kazanılan maçta o da yöneticiler de taraftarlarda alkışlıyordunuz hakemleri.

Bırakın da Lale Orta ve kurulu işini rahat yapsın.

BIZDE CEZA YOK

Sporda saldırı cezası az olunca, statlarda son olayları görüyorsunuz. Adeta taraftar anarşisi tırmanarak sürüyor.

Bizim ligimizi geçtik, Sivasspor-Fiorentina Avrupa maçında olana bakın. İki tane kendini bilmez kabadayı edasıyla saha içine dalıp, İtalyan oyuncunun burnunu kırdı. Şimdi bekleyin UEFA'dan gelecek cezayı. Sporda Şiddet Yasası var ama cezalar neredeyse uygulanmıyor. Bakın Süper Lig'den taa amatörlere kadar her hafta maçlarda futbolcuların birbirine saldıranı mı, hakem döveni mi ne ararsanız var.

İngiltere yıllar önce en sert tedbirleri alıp holiganizmi durdurmuştu. Bakın statta kimse kolkutlarından kalkmadan keyifle maç izliyor. Nasıl ceza vermeliye gelince. Buyrun en yakın örnek:

UEFA Avrupa Ligi'nde PSV Eindhoven'ın Sevilla ile oynadığı maçta kaleci Marko Dmitrovic'e saldıran taraftarın 40 yıl süreyle maçlardan men edildiği açıklandı. Ya işte böyle!