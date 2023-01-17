Zor günler

Trabzonspor'da sorun Abdullah Avcı mı?

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, inişli çıkışlı grafik çiziyor. Bir bakıyorsunuz sezonun flaş takımlarından Fenerbahçe'ye yenilgi tattırıyor diğer hafta farklı mağlup oluyor. Ve Başakşehir maçı öncesinde Alanya karşısında kalesinde 5 gol görünce Abdullah hoca çok eleştirilmeye başlandı. Hatta maçtan sonra istifa edeceği dahi ciddi ciddi konuşuldu.

Hocayı Beşiktaş'tan hatırlayanlar kolay kolay istifa etmeyeceğini bilmeleri gerekirdi. Bordo-mavili ekibin kadro kurgusunda bir ayarsızlık var belli.

Özellikle orta saha ve defanstaki problemler bir türlü giderilemiyor. Bunun çalışmalarını yaptıklarını Abdullah hoca basın toplantısında anlatmıştı zaten. Ne kadar eleştirilirse eleştirilsin Abdullah hoca, Trabzonspor'un tarihinde yer almıştır. Şehrin çoğunluğunun ona güveni saygısı yüksek. Takım belki şampiyonluktan uzak görüntü veriyor ama en azından Şampiyonlar Ligi'ne kalabilme adına oyuncuları kaliteli.

Abdullah hoca sabırla sorunları çözecektir.

Başakşehir karşılaşmasıyla yeni ve temiz bir sayfa açılabilir.

KALECİ SORUNU

Daha önce de belirtmiştim, hem kulüplerimizde hem de Milli Takım'da kaleci sorunumuz var diye. Buyrun bakın hem Altay'a hem de Uğurcan'a. Altay genç yaşında Fenerbahçe Kaptanı devleşemiyor.

Bir tane derbi maçı oldu ama kalesinde devmaçı aldığını hatırlayamıyoruz.

"İnter, Altay Bayındır için 18 Milyon Euro'yu gözden çıkardı" haberi geldi en son. Valla istiyorlarsa Başkan Ali Koç hemen satsın.

Hem kaleci sorununun konuşulması biter hem de kulübün kasasına para girer. Trabzonspor kalecisi Uğurcan da çok istikrarsız.

Özellikle bu sezon yediği goller felaket. Milli Takım özelinde Altay ve Uğurcan, Rüştü ile Volkan'ı utturamadı.

İşte kalite farkını görüyorsunuz!

UEFA'YA TESEKKÜR

Arda Güler'deki yeteneği anlatmaya gerek yok... Fakat izleyemiyoruz.

Yarım sezon geçti.

Lig maçlarında izleyemedik.

Pardon izliyoruz.

Sağolsun UEFA kendi sitesinde geleceğin büyük yeteneği başlığıyla Arda Güler'in oynayabildiği maçların videosunu dünyayla paylaşıyor.

Çocuk Ajax'ta bir genç Hollandalı olsaydı, lig, kupa, Avrupa maçylarında inanın ilk onbirde oynatmışlardı.

Jesus'un kariyerine lafım yok ancak Napoli ve Totttenham'ın peşinde olduğu böylesine bir cevheri oynatma cesaretinin olmayışına da şaşırıyorum!