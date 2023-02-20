Her şey skor değil

Ülkemiz yüzyılın felaketini yaşıyor. Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş 2 büyük depremi üst üste yaşadık. 10 ilimiz adeta yerle bir oldu. Bu bölgedeki Süper Lig, 1. Lig takımları sezonu kapatmak zorunda kaldı. Türk insanının böylesine felaketlerde ortaya çıkan yardımsever ruhu tekrar ortaya çıktı. Özellikle başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yöneticileri, futbolcuları ve taraftarıyla ne kadar büyük sivil toplum kurumları olduklarını gösterdiler. Diğer kulüplerimize de öncü oldular.

İnanılmaz bir dayanışma örneği sergilediler. Son on yılda tribünde yan yana bile göremediğimiz Siyah-beyaz, sarı-lacivert, sarıkırmızı, bordo-mavili futbolseverler, anlı şanlı kırmızı beyaz renklerimiz altında buluştular; yaptıkları yardımlarla bölgedeki yurttaşlarımızın acısını paylaştılar. O taraftarlar ki, hiç vakit geçirmeden deprem bölgesine gidip depremzelere yardımcı oldular, arama kurtarma çalışmalarına katıldılar, hatta yağmacılara, fahiş fiyatla satış yapanların karşısına dikildiler! Son örnek; Trabzonspor'un Avrupa kupası maçında yaşandı. Muhteşem koreografi, asırlık marka kulüplerinin yöneticisi taraftarı tribünde destekteydi. Demek ki, herşey skor değilmiş! Şampiyon olup olamama dünyanın sonu değilmiş... Aslolan sahada ezeli rakip, dışarıda ebedi dostlukmuş... Umarım bu güzel görüntüler önümüzdeki maçlarda da devam eder...

ACI HİKAYELER

Depremde maalesef meslektaşlarımız da vefat etti. İçlerinde Hatayspor-Kasımpaşa maçında görev yapmış Türkiye Spor Yazarları üyelerinden, meslektaşımız ailesiyle birlikte çöken evinde hayatını kaybedenle birlikte, toplamda 23 meslektaşımız vefat etti... Allah rahmet eylesin. İskenderun'daki meslektaşımız da hayatının en acı kararını vermek zorunda kalmış. Hayatta kalabilmek için molozlar arasında kolunun kesilmesine razı olmuş. Kendisine acil şifalar diliyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın...



BİRAZ SAYGI

Lale Orta çok kritik göreve geldi.

Sıkıntılı bir 3 ay geçirecek. Herkesin yardımcı olması gerek. Sayın Orta tüm ömrünü, futbol ile geçirdi.

Eğitimini de bu yönde tamamladı. Ve ülkemizde de olsa futbolda ilklerin kadını olarak tüm dünyada da tanınıyor.

Yalnız başta eski ünlü hakemlerimizin ona karşı tutumlarını yadırgadım açıkçası. Sosyal medyalarında, yorumlarında MHK başkanının yüzüne söyleyemeyecekleri söylemlerde bulunuyorlar. En son ağır eleştirdikleri de; vay efendim bu zamanda niye hakem semineri yapmış. Hakemler ailelerinden uzak kalacaklarmış! İyi de on gün içinde ligler tekrar başlayacak.

Eğitim eğitimdir, belki yanlış giden şeyleri düzeltecekler. Özellikle VAR odası konusu son iki MHK Başkanının başını yemiş, koltuktan etmişti. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında da olanları gördük. MHK Başkanı Lale Orta tüm hakemleri evde oturtup, uzaktan eğitim mi verdirecekti?

Zaman ters olsa da seminer doğru karar diyorum ben..