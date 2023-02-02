Mesleği karıştırmayın

Geçenlerde Fenerbahçe Kulübü'yle, üyesi olduğum Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) karşı karşıya geldi. Önce Başkan Ali Koç, sonrasında yöneticiler yalan haber, iftira, hakaret ettikleri gerekçesiyle 4-5 gazeteyi isim vererek ifşa etti. Bunun üzerine TSYD, üyeleri olduğu gerekçesiyle kulübü kınayan açıklama yaptı. Kim haksız kim haklı karmaşasına girmeyeceğim. Beni ilgilendiren mesleğimiz! Ve maalesef bazı arkadaşlarımız tuttukları takımın avukatı gibi davranıyor, yorumlar yapıyorlar.

Sarı-lacivertli kulübün isyan ettiği bazı isimlerin geçmişte sosyal medyadaki yorumlarına, videolarına bakın; yalan haber, kişilik haklarına saldırı, küçük görme ne ararsanız var! O arkadaşlar kendi evlerinde stüdyolarda hakarete varan söylemleri yaparken, kulüpte, antrenman tesislerinde statta ve basın toplantılarında görevlerini yapan meslektaşlarımızı güç durumda bırakıyorlar! Yazık değil mi? Derneğimizin tepkisi tek yönden doğru; Fenerbahçe Kulübü'nün isim vermemesi gerekirdi. Bu arada Fenerbahçe Kulübü yöneticileri, çoğu iş adamı varlıklı insanlar. O isimleri ifşa edeceklerine avukatlarına talimat verip mahkemede haklarını arasalar daha doğru olurdu...

MHK'YE KADIN ELİ

Yirmili yaşlarımda tam altı sezon İstanbul Bölge hakemliği yapmıştım... O dönem gazeteciliğe yeni başlamış ben, ayrıca haftasonları 3-4 maçta Lale Orta'yla yardımcı hakem olarak maçlarda görev yapmıştım. Sonraları gazeteci olarak kendisiyle üç dört kez röportaj haber konusu etmiştim. Lale hocam herkesin artık bildiği gibi ülkemizde ve yurt dışında Türk kadınını başarıyla temsil ederken ilkleri gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Lale Orta MHK Başkanı olarak, erkeklerin egemen olduğu diyarda (Dünyada ilk sanırım) ve kurtlar sofrasında son bir yıldır kaos içinde olan, güvenirliliği azalmış bir kurumda görev alacak. Türkiye Futbol Adamları Derneği'nde aynı çatı altında olduğumuz Orta'nın görevini hakkıyla yapacağından şüphem yok. Tabi rahat bırakırlarsa.

YALAN DÖNEMİ

FUTBOLDA transfer dönemine girdik.. Ve yüzlerce futbolcuyu bir o kulübe bir bu kulübe transferiyle ilgili spor sayfalarında ve bazı programlarda haberlerini izleyeceğiz... Türkiye'de futbolu yönlendiren ve tek kazananlar olan menajerlerin en sevdiği döneme girdik. Maalesef bir çok meslektaşımız da onlara alet oluyorlar. Ya da izlenme okunma uğruna yalan haber yapıyorlar. Örneğin geçenlerde bir spor programını izliyorum gece yarısı olmuş; son dakika haberlerine bakın: Galatasaraylı Seferofic Kasımpaşa'da! Hakim Ziyech Fenerbahçe'ye imza atma aşamasında! Bir gün sonra ne oldu? Seferovic, Celta Vigo'ya imza atarken Ziyech'in de PSG ile anlaşması son anda yattı! Sonra mesleğinize güven azalıyor diye ağlamalardayız!