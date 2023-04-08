Böyle bir skandal Milli takım çatısı altında olmamalıydı. Bildiğiniz üzere ara ara ülkemizdeki kadın futboluyla ilgili destek yazıları yazıyorum. Kadın ligimizde önceleri Beşiktaş vardı şimdi Fenerbahçe, Galatasaray Trabzonspor da var. Bu takımlarımızın lig statüsünde büyük zorluklar yaşadıklarını biliyorum. Tersine her geçen gün ise kızların büyük ilgisi artıyor. Yıllardır kadın milli maçlarını da takip ederim, ligin kalitesi arttıkça maalesef aynı yükselişi milli takımlarda göremiyoruz. Şimdi de skandal yaşandı. Litvanya'da düzenlenen UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımımız 4-0 kazandığı karşılaşma sonunda cezalı oyuncu oynattığı için hükmen mağlup sayıldı. Şimdi ne desek bilemiyoruz ama kafilenin başındaki, teknik heyet bu işten anlamıyor sanıyorum. Ya da maaşı alayım yatayım havasındalar. Daha vahimi cezalı olan kız da mı uyarmıyor teknik heyeti? İstifa çıkacak mı bakalım?MHK Başkanı Lale Orta farkını ortaya koymaya başladı. Daha önceleri hakem hataları konusunda konuşmayan, hakemleri konuşturmayan bir yapıdan, şeffaf olacağını gösterdiği bir uygulama başlattı. Ne yaptı? Türkiye'de ilk defa MHK Başkanı bir yayına katılarak hakem hatalarını konuştu. Hatta kulüplerin açıklanmasını istedikleri pozisyonları kendilerine göndererek bir çatı altında buluşup, açıklayacaklarını dile getirdi. Lale hocanın samimiyetine ve tecrübesine inanıyorum. Ancak dikkat etmesi gereken konular var. İşler düzgün gitmeyince taraftarının baskısıyla günah keçisi ilan etmeye çalışan yöneticiler var. Bunlar özellikle sosyal medyadaki trollerine acımasızca saldırtıttığı anlar olacak. Örneğin geçenlerde Galatasaray- Kasımpaşa maçındaki Donk'un pozisyonunda gösterilmeyen videoyu açıkladığında, ki doğruyu göstermesine rağmen, neredeyse tüm Galatasaray camiası isyan etmiş, kalemşörleri yıkıcı üsluplar kullanmış, istifaya davet etmişlerdi. Yetmedi TFF Başkanı'nda kovulmasını istemişlerdi. Bakın aynı senaryo yine kupadan elendiklerinde başladı! Lale hocanın ekibiyle sabahtan akşama kadar nasıl çok çalıştığını bilenlerdenim. Ancak işi çok zor çünkü doğruyu da gösterdiği zaman yediği linçi unutmadık. Ben kendisine özellikle sosyal medyadaki algı operasyonları için çok güveneceği tecrübeli, iyi bir basın ekibi oluşturmasını tavsiye ediyorum...Dünya Kupası arasına kadar herkes Fenerbahçe'nin oynadığı futbola imreniyordu. Şampiyonluğun en büyük adayıydı. Teknik direktör Jorge Jesus'un uyguladığı sistem övülüyordu. Peki birden ne oldu? Hocanın elinde şampiyon olabilecek iki kadro var neredeyse. Bence şu Brezilya milli takım teklifi işi ya da hakikaten de soğuk havaya uyamama işi etkilemiş olabilir, Son Beşiktaş maçında ise olanları herkes gördü. Beşiktaş hakkıyla kazandı üstüne on kişiyle yine tarih yazdı. Jesus'un taktik hataları hatalı oyuncu değiştirmeleri inatla da ters gelen üçlü defans oynatması, "Beni yollasınlar" mesajı gibiydi adeta, kimse kusura bakmasın. Bu saatten sonra görünen o ki Fenerbahçe'nin işi hayli zor.