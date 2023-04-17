Milli kapılar kapanmalı

Futbol hayatına İtalya'da devam eden Emirhan İlkhan'ın, U-19 Milli Takım davetini "U-21 yaş takımında oynatırsanız gelirim" diyerek reddetttiği öne sürüldü. Eğer bu haber doğruysa Türk futbol tarihi böyle şımarıklık görmemiştir. Milli takım kapıları ona tamamen kapatılmalıdır.Kendisini yetiştiren kulüp olan Beşiktaş'tan ayrılırken de bir sürü sorun çıkarmıştı. Daha tam bir şey olamadan birilerinin lafıyla hareket etmeyi çok seviyor kendisi. Bu kafayla giderse yeteneği de onu zirveye taşıyamaz.Hem çok çalışması hem de ağzından çıkanı bilmek gerekir!Maalesef şimdiden egosu ön plana çıkmış...Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: Arda Güler benimle oynadığı süreyi başka hocasından alamadı...Hoca güldürdü beni... Portekizli'den önce bir İsmail Kartal vardı. Öncelikle Arda Güler daha yeni 18 yaşına girdi.16 yaşından beri herkesin gözü önünde. İsmail Hoca onu zaten oynatıyordu. Hatta fazla süre vermek istiyordu ancak yaşı küçük sakatlanır diye kollayarak yapıyordu.Ayrıca 16 yaşındaki gençle şimdiki Arda aynı mı?Fizik kemik kas yapısı da gelişti.Bana göre Jesus, Arda'yı lig başından bu yana 11'de oynatması gerekiyordu.Bakınız Ajax'a 16-17 yaşındaki gençleri 11'de oynatmaktan çekinmiyor!Portekizli'nin tabii ki Arda'nın gelişiminde katkısı var. Ama İsmail Hoca'ya da haksızlık etmemesi gerekirdi...Eski yönetici Abdürrahim Albayrak'la başlamıştı. Yeni yönetici Erden Timur ile devam ediyor. Ellerindeki belgeleri, ses kayıtlarını açıklayacaklardı!Hala bekliyoruz futbolseverler olarak. Bunu söyleyenler bir amatör takımdaki isimler değil. Türk futbol tarihinin lokomotifi G.Saray'ın yöneticileri!Maalesef böyle bir alışkanlık oldu. Önce kıyameti koparıyorlar 'belge, kayıt' diye, sonra şampiyonluk yaklaştı mı susuyorlar. Bakın geçenlerde de belirtmiştim; devre arasında hazırlık maçı sonunda bile Okan Buruk, hakemlere demediklerini bırakmamıştı. Kötü sonuçlarda da aynı tavrı sergilemişti. Ne zaman ki Timur yine bir şeyler açıklayacağını söyledi, takım üst üste galibiyetler aldı, yine sustu!Bir Kayseri mağlubiyetiyle yine kıyameti koparmaya başladılar. MHK Başkanı Lale Orta'yı da istifaya davet ettiler.Yani G.Saray bir mağlubiyet daha alırsa olacakları düşünemiyoruz artık! Ben yine soruyorum Sayın Albayrak, Sayın Timur belgeler nerede?Profesyonel Disiplin Kurulu'nun cezaları güldürdü desek abes kaçmaz...Malumunuz Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, alınan mağlubiyet sonrası sosyal medyasında TFF ve hakemleri hırsız ilan ettiği bir yazı paylaşmıştı.Ben dahil herkes maçlarda oynamama cezası beklerken, 150 bin lira gibi komik para cezasıyla yetinildi. Ceza Icardi için gece gezmelerinde görevlilere verdiği çerez parası sayılır!Caydırıcı olmazsa ceza sayılmaz ki. TFF kurulu öyle bir hata yapıyor ki parası olan kişiye "Hakaret edebilirsin" yolunu açmış oluyor, kusura bakmasınlar.Maalesef ülke futbolumuzda holiganların dahi yaralanmalı saldırılarında gereken ceza verilmiyor, statlarda kavgaların önüne geçilemiyor...Cezaların caydırıcı özelliği olmalı!