Fenerbahçe taraftarı son dört sezondur büyük hayal kırıklığı yaşıyor... Comolli bu yana alınan futbolcular, harcanan paralar, kadrodaki isimler Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır değil maalesef. Bu sezon için de Başkan Ali Koç'u suçlayanlar var. Ben katılmıyorum. Koç, başkanlığından bu yana en iyi hamlesini yaptı, sezon başında dünyaca tanınan teknik adamı ve istenilen transferleri yapabildi. Ki hatırlayın sezon başlarında taraflı tarafsız herkes, bu kadronun puan farkıyla şampiyon olacağı inancındaydı. Dünya Kupası arasında ne oldu da işler tersine döndü?

Bu sorunun cevabı bir türlü bulunamıyor.

Bakın son İstanbulspor maçına? Böyle basit goller yenmez. Öyle bir takım kurgusu hataları yapılıyor ki, sanırsınız Jesus ve bazı futtolcular kulüpten kendilerini kovdurmak istiyor. Bir de takımı sürükleyen değil maçı izleyen taraftara döndü tribündekiler. Sonuç olarak İstanbulspor beraberliği şampiyonluk yarışındaki en kötü sonuçlardan biri oldu!



DERBİ NE OLUR?

Yine bir şampiyonluğu etkileyecek derbi haftasına geldik. Beşiktaş'ın kadrosu zaten çok iyiydi. Sezon başında teknik direktör macerasına tutuldular. Boşa puan kayıpları yaşandı.

Şimdi Pazar günü derbide ipler siyah-beyazlıların elinde. Ben Beşiktaş'ın maçı kazanacağı görüşündeyim. Zaten Şenol hoca geldikten sonra takım gerçek hüviyetine kavuştu. Nasıl gerekiyorsa öyle oynuyorlar.

Kara Kartal eğer maç sonunda üç puanı alırsa Galatasaray'ın da dengesini bozacak büyük baskı altına sokacaktır. Galatasaray'a gelince hakikaten de hücum futbolunu gayet güzel uyguluyorlar. Bu maçı kazasız atlatırlarsa artık mucizeler olmazsa şampi.. yoluna girmiş olacaklar. Bakalım göreceğiz...



GÖZ-GÖZ GELİYOR

Lige çok kötü başlayan Göztepe, son haftalardaki başarılı performansıyla yine Türkiye futbol gündemine oturdu. Geçmişiyle, taraftarıyla Göztepe'nin gerçek yeri Süper Lig. Geçen sezon adeta küme düşmesi bağıra çağıra gelmişti. O dönemki Başkan Mehmet Sepil ve yönetimi nedense bir türlü çare bulamamışlardı.

Yeni Başkan Rasmus Ankersen'in neler yapabileceğini şahsen en çok merak edenlerdendim.

İyi kadrosuna rağmen ligin ilk yarısını istenilen seviyede tamamlayamamışlardı. Ancak özellikle 20 maç yenilmeyen Samsunspor'u yenmeleri, son bölümlerdeki takım oyunları yine güzel sinyaller vermeye başladı.

Umarım yine Süper Lig'e dönerler.



YENİDEN YAPILANMA

Geçen sezonun flaş ve şampiyon takımı Trabzonspor için ligin ikinci yarısı gerçekten de üzücü geçiyor. Bundan bordo-mavili taraftar da memnun değil. Kulübün 18. ve yeni başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetimi mutlaka bu kötü gidişe 'dur' diyecek çalışmalar içerisindedir.

Bence şimdiden yeni sezonun planlamasını çok iyi yapmalılar. Kulübün kamburu olan dövizle borçlanmayı minimum düzeye çekip ve Trabzon'un futbolcu fabrikası olan özkaynak düzeninden yetenekli genç oyunculara kadroda yer vermeliler.

Şampiyonluk sezonuna tekrar dönülmesi için bunlar şart...



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