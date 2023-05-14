Bu nasıl iş!

Geçenlerde bir Milli Takım hoca problemi yaratıldı. Bence gerçekten de Kuntz'un yerine birileri getirilmeye çalışılıyor. Önümüzde TFF seçimi var. Adaylar yavaş yavaş ortaya çıkacak. Kuntz'un yerine Abdullah Avcı gelecek söylentisini çıkaran meslektaşlara bence haber arka kapılardan uçuruldu. Şimdi ortada TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin söylediği 'Kuntz devam edecek.' sözü var.

Anladığım kadarıyla seçimi Büyükekşi kazanırsa, Altıntop-Kuntz ikilisiyle devam edecek. Yok TFF başkanlığı başkasına geçerse, gelen Milli Takım'a yeni bir hoca getirilecek. Ancak ortada bir sorunun daha giderilmesi gerekecek. Milli Takımlar sorumlusu Hamit Altıntop buna izin verecek mi? Ya da görevine devam ettirelecek mi? Ettirilmeyecekse milli takımlarda alttan üste kişiler ve planlamalar yeniden yapılacak; yani yap boz olacak. Türk futbolu nasıl kurtulacak?

SAMPI...

Fenerbahçe'nin son beraberliği, ardından Galatasaray'ın zor da olsa kazanması ligi belirledi gibi... Sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluk şarkılarını mırıldanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar resmi olarak şampiyon olduğu gün özellikle teknik adam Jesus'a özel teşekkür etmeli. Çünkü ilk yarı maçlarındaki o güçlü, bol gol pozisyonuna giren, oynadığı futbolla şampiyonluğu farklı kazanır diye düşündüren Fenerbahçe, bir dünya kupası arasında yok oldu gitti! Adı Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile anılan Portekizli hoca, sanki kafasında Süper Lig'i bitirmiş gibi maçlarda kadro kurgusu ve hatalı oyuncu hamleleri yapmaya başladı. Bu da Fenerbahçe'ye pahalıya patlamak üzere... Ben bu sezon Başkan Ali Koç'u daha az hatalı buluyorum. Bence tek hatası çok iyi bir santrafor almamak oldu. Ama kalan günah Jesus'a yazılır!

YA YENILSEYDI?

Okan Buruk'un hakemlere karşı tarzı nahoş. Sezon başından beri ilk kez hakem için iyi hatta süper dedi. Hatırlayınız; Galatasaraylı teknik adam, hazırlık maçlarındaki kötü sonuçlarda bile "Türk hakemleri rezalet" diyordu. İşler kötü gittiği sürece hep kötüledi. Ne zamanki takımı seri galibiyetler almaya başladı, hakemler hakkında tek laf etmemişti. Başakşehir maçındaki galibiyetten sonra Halil Umut Meler'i adeta göklere çıkartan söylemde bulundu. Hakemlerden memnun olmayan tek oydu, şimdi süper hakem diyor. Ne güzel iş...

YABANCILAR LİGİ

Türk futbolundaki yabancı sevdası ve bulmacası bitmek bilmiyor. Şu anki statüye göre 14 yabancı kadroda bulundurabiliyorsunuz. Son 5 yıldır yabancı sayısı yılan hikayesine döndü. Her sezon değişiyor. Kaliteli yabancıya karşı değiliz ama... Yani elin emeklisine ya da son demine gelmişlere de verilen milyon dövizler yazık yahu. Hem kulübü borç batağına sokuyor hem verim alınamıyor hem de yetenekli Türk gençlerin sahada çok fazla süre almaları engelleniyor. Son yıllarda yetenekli gençler çareyi yurtdışına gitmekle buluyorlar. Karşıydım ama artık TFF yabancı sayısında sınırlama yapmamalı. Bir de bunu deneyip görelim!