Şampiyonluk maratonu

Süper Lig yeni sezon başlıyor; hayırlı olsun. Her dönem öncesi olduğu gibi rüzgarın hızının bile yetişemeyeceği transfer sezonu yaşıyoruz. Özellikle Galatasaray'daki yoğunluk baş döndürdü, kıskandırttı... Parayı nasıl buluyor diye şaşırttı... UEFA ve TFF harcama limitlerini unutmuş gibiydi... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dahi kendilerinin fiyat ederleri çok pahalı diye alamadıklarını, Galatasaray'ın transfer etmelerini anlayamadığını açıkça ifade etmişti.

Harcanan paraya ben de şaşkınım ancak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yönetici Erden Timur sponsorla hallettiklerini belirterek olayı açıklamışlardı kendilerince! Futbol profesörü Johann Cruyff'un bir sözü geldi aklıma: Futbolu para dolusu çuvallar oynamıyor! Bir örnek daha; eğer milyonlarca Euro'lar harcanıp yıldızlar doldurulup Avrupa şampiyonlukları kazanılsa son beş yılı PSG'nin domine etmesi gerekmez miydi?

Bu harcamaya Avrupa aranasından boş dönülürse Galatasaray mali yükün altından nasıl kalkacak? Fenerbahçe kendine göre transferler yaptı, çok harcamaya gitmedi. Şimdilik gördüğüm ikinci ve üçüncü bölgeler için kaliteli futbolcuları aldılar. Ama kalede ve defansta sıkıntı yaşayacaklar gibi görünüyor.

Beşiktaş elindeki kaliteli kadroyu korumayı başardı. Transferde sessiz kalıp taraftarı kızdırdılar ama bu ekip şampiyonluğa Şenol hoca ile rahat oynar.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transferde çok sessiz kalmış olabilir ancak stat ismi sponsorluğunda üç büyükleri geride bırakıp büyük bir mali başarıya imza atarken, rakiplerini kıskandırdı. Yeni sezon oynayacakları futbolu merakla bekliyorum.

OLMASI GEREKEN

Geçtiğimiz günlerde Adana'ya atanan İzmir'in eski Valisi Yavuz Selim Köşger'in sezonu öncesinde, İzmir kulüplerinin başkanları, yöneticileri ve İZVAK ile bir araya gelip maç sonuçlarının değil, centilmenliğin önemli olduğunu hatırlatması iyi oldu. Çünkü bazı yöneticiler ve maalesef fanatik taraftar grupları maçları kaos yerine kavga alanlarına çevirecek sorumsuz davranış ve eylemlerde bulunuyor. Geçen sezon Göztepe ile Altay arasında cereyan eden ve tüm ülke, hatta dünyanın konuştuğu olayları hatırlayın! Bunun önüne geçilmesi için olması gereken, devlet büyüklüğünü göstermiş Sayın Vali. Saha içinde rakip ancak saha dışında da ebedi dost olduklarını hatırlatmış. Yöneticiler taraftarlara da mağlubiyetlerde dahi sorumlu beyanatlar vermeleri gerektiğini unutmamalı. Bu toplantı takımların centilmence mücadele etmelerini sağlar umarım.

KADINLARA ÖZEL KRAMPON

Malumunuz kadın futboluna ilgi artıyor. Süper Lig ve alt kategoride binlerce kız ve kadın, futbol sahalarında mücadele ediyor. Geçenlerde bir krampon tanıtımı yapıldı. Bana da ilginç geldi. Araştırmalara göre erkek anatomisine uygun ayakkabıları giymek zorunda kalan kadın futbolcularda sakatlanmalar oluyormuş. Bir firma sadece kadınlara özel, sakatlık riskini azaltan kramponları Galatasaray'da oynayan, İstanbul'a İzmir'den transfer olmuş Berna Yeniçeri'nin katılımıyla tanıtmış. Berna'ya sorduk yeni kramponları şu cevabı verdi: kavramada, top sürmede, özellikle dönüşlerde performansımı inanılmaz ölçüde olumlu etkiledi. Koşarken ve dönüşlerimde kendimi çok daha konforlu ve güvende hissediyorum. Bu sezon oyunuma çok olumlu katkı sağlayacağına şüphem yok. Görüyorsunuz futbol sadece bir oyun değil... Sağlıkla kullansınlar...

OLABİLİR Mİ?

Manchester City'nin sahibi BAE'li şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan, lüks yatıyla Bodrum'a gelmiş. Bodrum uluslararası ultra zenginlerin gözde mekanlarından. Biliyorsunuz Bodrumspor geçen sezon son anda Süper Lig biletini kaçırmıştı. Bodrumsporlu yöneticiler acaba bir randevu ayarlayıp Göztepe yolunda gitse, başkanlık ya da sponsorluk teklif etseler finans yönünden çok iyi olmaz mı? Kabul de etmezse ulusal ve dış basında büyük yankı bulur. Hiç olmazsa güzel reklamı da olurdu Bodrumspor'un...