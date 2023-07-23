Dönme dolap

Merkez Hakem Kurulu Başkanı yine değişti. İnsan Lale Orta ve ekibinin neyi yapamadığını merak ediyor! TFF'dekiler hep üst tarafla oynuyor da ne hakem sistemine bir kalite getirebiliyorlar ne de hakem yetiştirebiliyorlar. Pandemiden bu yana İstanbul'da gençler ligi ve alt gruplarında maç yönetecek hakem bulunamıyor!

Yıllardır hakem yetiştirme için kurslar açılmıyor. Bakalım yeni başkan Ahmet İbanoğlu neyi değiştirecek? Hakem camiasına neler kazandıracak? Kulüpleri memnun edebilecek mi? Ben şahsen Lale hocanın devam etmesinden yanaydım. Neyse TFF başkan ve yetkililerin vardır bir bildikleri göreceğiz lig başladığında.

YÖNETICI KARTI SORUNU

Futbol altyapısının beşiği sayılan amatör futbol liglerimiz var. Maalesef yıllardır futbol geçmişi, antrenör lisansı olmayan hatta ilkokul diploması bile bulunmayanlar, liglerde 'Yönetici Kartı' uygulamasıyla 'antrenörcülük' oynuyorlar. Amatör takımlarda bir lisanslı antrenör ile sözleşme yeterli. Sezon boyunca hoca maçlara gitmese bile kartı gidiyor! Yerine yöneticiler sahada!

Para vermemek için

Bunu geçenlerde TÜFAD İstanbul Şubesi'ndeki arkadaşlarla da konuştum. Onlar da son dört yıldır Futbol Federasyonu'nu uyardıklarını ama amatör kulüp başkanlarının bunu engellediklerini belirtince sıkıntıyı anladım. Başkanların çoğu antrenörlere para vermemek için bu yola başvuruyor maalesef. Olan futbolun temel altyapısını gerçek anlamda alamayan gençlerimize oluyor. Ülkemiz genelinde çalışacak takım bulamayan binlerce antrenör varken sıkı durun; yönetici kartı olanlar özel futbol antrenmanı dahi yaptırabiliyor. İnanmayan takımların çalıştığı futbol okullarına gidip çalıştıranın diplomasının olup olmadığını soruversin, neler çıkar! Profesyonel takımların altyapılarında kartı sahada kendisi tribünde olanlara ise şu an değinmeyelim! Federasyonun bu konuya acil el atması gerek!

BÜYÜK ÇALIM

Arda Güler haberleriyle yatıp kalkıyoruz... Teknik adam tercihinde her sezon başı terk köşe yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu sefer çalımı kendi yedi. Arda transferinde yaşananları gördük; Fenerbahçe gibi yüzyıllık markanın başkanı ve ülkenin en zengin ailelelerinden olan Ali Koç'u dinlemeyip Madrid'e gitti. Türk genci Barcelona'yı tercih etmedi! Sayın Koç bozulduğunu, suçu Arda'nın ailesine attığı sözleriyle belli etmişti. Onun başarılı olmasını canı gönülden istiyoruz. Tecrübeme dayanarak belirteyim; Real Madrid'e gitmesinde, özel performans koçuna kadar geleceğinin şekillendirilmesindeki kararlarında menajeri ve babası rol oynuyor. Antrenmanlarda da tozu dumana katıyormuş İspanyol medyasına göre. Yine de dikkat etmeli. Avrupa'da parlayan nice genç yıldız adayının büyük ümitlerle gitmişliği vardı İspanyol devine. Ancak tutunamayanlar fazlaydı! Avrupalının futbol kafası mentalitesi doğru oranda çalışıyor. Bizler gibi hisli değiller. Lig başlamadan önce Arda'nın durumuyla ilgili doğrusal gerçek sonuçları göreceğiz. Heyecanla bekliyoruz!