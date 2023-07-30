Türk futbolunda erkeklerdeki yabancı merakı kadın futboluna da bulaştı! FIFA Kadınlar Dünya Kupası maçlarını izlemenizi tavsiye ederim.

Abartmıyorum bizim Süper Lig'deki çoğundan daha iyi oynayan kadın futboılcuları izleyebileceksiniz.

Ülkemizde maalesef hem kulüpler hem de milli takım bazında başarımız yok hala. Üç büyüklerde bu işin lokomotifi Beşiktaş olmuştu.

Geçen iki sezondan bu yana sponsorların büyük desteğiyle Fenerbahce ve Galatasaray da lige katıldı. Tabii UEFA'nın bastırmasıyla! Kulüp yöneticileri hakikaten yoklukta ve yetersizlikler içerisinde güzel işler başarıyorlar. Ancak federasyonun daha ciddi katkıları olmalı. Özellikle altyapı konusunda.

Bir de yabancı transferleri patladı bu sezon öncesi. Bunun sebeninin özellikle milli takımda oynayan Türk kızlarının aylık 60 bin TL kadar maaş istemeleri olmuş! Federasyon bu yıl 2008 doğumlulara çekti yaşı ama üst sınır belirlemedi.

Liglerde 33 yaşın üzerinde çok oyuncu yer alıyor. Genç yetenekler bu şekilde nasıl fırsat bulabilecekler?



OLMADI BAŞTAN

Futbolda yeni sezon Avrupa Kupası maçlarıyla başladı.

Son şampiyon Galatasaray önemli oyuncularını koruyarak yeni transferler yaptı. Zalgiris maçı ölçü olamaz. İcardi de geldi. Yeni transferlerle daha güçlendiler. Beşiktaş da asıl kadrosunu korudu, eldeki bütçeyle yapılabilecek nokta transferleri değerlendirmeye çalışıyorlar. Şenol hoca yine tecrübesini gösterdi, genç oyunculara şans verdi.

Özellikle Semih Kılıçsoy taraftarın gözüne girmiş gözüktü. Siyah beyazlıların kadrosu transfer eksiğine rağmen kaliteli.

Gelelim Fenerbahçe'ye.

Başkan Ali Koç her sezon başı olduğu gibi hocayı ve kadroyu yine değiştirdi.

Benim dikkatimi çeken ikinci bölge, yani orta alanı teknikleri ve mücadeleleri yüksek oyuncularla kurgulamışlar

Szymanski'nin tekniği ve sürati üst düzey. Tadic de iyiydi.

Dzeko tutuk göründü ama kariyeri belli, geldiği takım belli. Cengiz Ünder'le anlaşıldığı söyleniyor doğruysa bambaşka bir takım olacaklar. Zibmru maçını meslektaşlar TV'lerde kendi gazete spor sayfalarında çok abarttılar. Bu rakip hiç ölçü değil.

Geçen sezon başı ve ortasına kadar süper Fenerbahçe'yi hatırlayın ve sonuca bakın!

İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yapısını, taraftarın isteğini biliyor. Bence kale ve defansa taze destek gerek! Okan Buruk, Şenol Güneş ve İsmail Kartal'la yeni sezonun çok heyecanlı ve kaliteli geçeceğini umut ediyorum.



HAYIRLI OLSUN

Türkiye Spor Yazarları Derneğimiz geçen hafta içinde tüzük tadilatına gitti. Yeni yasaya göre dernek ve spor kulübü birbirinden ayrıldı, gereken işlemler tamamlandı.

Tabi bu arada orada Başkan Oğuz Tongsir bir sürpriz yaptı.

İlk döneminde kendi söylemiyle "gençlerin önünü açmak" adına yaptığı "bir başkan ikinci dönemden sonra adaylığını koyamaz" maddesini oylatarak kaldırttı. Yani son seçimde de yine aday olacağını göstermiş oldu. Acaba fikrini değiştiren neydi? İstanbul üyelerinin pek rağbet göstermediği kongrede Anadolu'nun her köşesinden gelen meslektaşlarımızın 182 oyuyla kabul edildi. Hayırlı olsun. Bu arada naçizane iki önerim olacak; Üyelerin kızları evlendiği zaman dernek aktivitelerinden ücretsiz faydalanma şansları bitiyormuş. Bence büyük haksızlık. Kızların ne suçu var? Aynı uygulama ya erkek çocuklar için de getirilsin ya da kaldırılsın. Kız çocuklarımızı üzmeyelim! Bir de derneğimiz artık bir şirket gibi çalışmakta.

Gelirleri de bir hayli artmış durumda. İşsiz kalan meslektaşlarımız için en azından derneğimize ait bir internet haber sitesi kurulabilir. Nacizane önerimdir...

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