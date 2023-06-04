Sezonun özeti

Türk futbolunda bir sezon daha bitti. Galatasaray şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı dostları tebrik ederiz. Ancak yine haksızlıklar üzerine çok polemikler oldu. Özellikle Galatasaray için sezona damgasını vuran maçtı Sivasspor deplasmanı. "Ofsaytımsı şampiyon" diye dalga geçenlere hala rastlıyorum. Her sezon bir şampiyon çıkıyor ama isyanlar bitmiyor! Şeffaflık getirecek, doğru kararlar alınacak denen Video Yardımcı Hakem sistemine inanç yok. Özellikle ofsayt çizimi kimseyi inandıramıyor! Tüm dünyada doksan dakika takımların performansları konuşulur, bizde hakem performansı konuşuluyor çünkü taraftar dahi hakemi izlemekte...

VAR Bizde MHK başkanlarını koltuktan ediyor. Üzerine bir de ligden çekilen takımlarla ilgili maç sonucu kararları kimseyi tatmin etmedi. İşler kötü giderken öncesinde Abdürrahim Albayrak tarzi bu sefer Erden Timur dosyalardan bahsetti, ülkeyi ayağa kaldırırız dedi; Galatasaray üst üste galibiyetler almaya başlayınca da sus pus oldu. Şu dosyaları göremedik gitti ama Galatasaray şampiyonluklarını görüyoruz!

ALKIS OLMAZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi günü Fenerbahçeli futbolcuların sahaya çıkarken şampiyon Galatasaraylı oyuncuları alkışlayacakları inancında olduğunu belirtmiş. Hatta eklemiş;

"tersi durum olsaydı biz alkışlardık" diye... Gönül isterdi ki öyle olsun ama... Bu tür durumda ele geçen fırsatlarda Galatasaray bunu yapmamıştı. Her iki kulüp taraftarının da böyle centilmenliği isteyeceğini sanmıyorum. Biz şampiyonu alkış görüntülerine İngiltere Premier Lig'de görebiliyoruz.

Derbi maçta taraftarlar aynı statta yan yana izleyebildiğini İspanya La Liga'da görebiliyoruz.

Rakip taraftarın deplasman yasağı yüzünden maça gidemediği yerde bu istek çok büyük iyimserlik!

KALECI DEPARTMANI

Geçen köşemde Beşiktaş altyapıda kaleci departmanının başarısından söz etmiştim. A Milli takım altındaki tüm yaş kategorilerinin takımlarını Beşiktaşlı genç eldivenlere emanet diye. Bu başarının altında toplamda on yıllık özverili çalışma var. Kaleci departmanın başında yedi yıldır Ekrem Köse hocam var. Yardımcılıklarını Ergun Fettahoğlu, Yunus Yücel, Ercan Aykanat yapıyor. E hocalar uzun yıllar Fulya Hakkı Yeten altyapı tesisinde yetenekleri çalıştırınca, destek ve istikrar sayesinde başarıda kendiliğinden geliyor. Tekrar tebrikler..

ARDA YUMUSATTI

Fenerbahçe neredeyse şampiyonluğun ne olduğunu unutacak hale geldi. Son Antalyaspor maçında tribündekiler Galatasaray'ın şampiyonluğundan sonra yönetimi istifaya davet etti ki bazı konularda haksız değiller. Başkan Ali Koç seçildiğinden bu yana takım kurgusu için Allah'ı var iyi para harcıyor. Antrenör ve futbolcu seçiminde doğrulara yakın hamleler de yaptı. Hatta dünya kupasından önce her futbolseverin öngörüsü Fenerbahçe'nin şampiyon olacağıydı.

Başkanın bence iki konuda hatası oldu.

Birincisi takıma yıllardır Icardi ayarında bir golcü transfer edememesi. İkincisi de Brezilya Milli takımıyla ilgili transfer söylentileri ki bence Jesus'un aklı karıştı, bir türlü noktayı koyamaması oldu.

Sarı-lacivertli tribün mazisinden bu yana her sezon kupaları kazanmaya alışkındı.

Ali Koç gediğinden bu yana şampiyonluk hep ıskalandı. Şimdi ikincilik ve Ziraat Kupası şansı kaldı. Tribün daha sert protesto ederdi ama sanırım hem kupa hem de özellikle Arda Güler'i muhteşem performansını izlediği için yumuşadı!