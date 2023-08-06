Eyvah eyvah!

Hakemler sahaya indi.. MHK Yeni Başkanı Ahmet İbanoğlu bol vaatli bir konuşma yaptı. İbanoğlu hakemlik konusunda çok tecrübeli. Hata yapmamaya gayret edecektir ama zorlayan zaten kulüpler oluyor. Önemli olan onlarla mücadele edebilmek! TFF Beşkanı Mehmet Büyekekşi de hakem atamalarında yine algoritmaya başvurulacağını hatta VAR hakemlerin de bu sisteme dahil edildiğini açıkladı.

Eyvah diyorum çünkü geçen sezon algoritma atamaları yüzünden kulüpler birbirine girmiş, futbol kamuoyu hiç inanmamıştı. Tamam hakem ve kulüplerin tüm verileri yükleniyor ama futbol hakemliğinde tecrübenin bu işe girmesi şart. Algoritma atamaları, öngörüme göre yine MHK ve TFF'nin başını ağrıtacak görünüyor. Maçları yöneteceklere kazasız sakatsız bir dönemle hakem şansı diliyorum.

RTÜK DEVREDE

Hele şükür... Futbol programları artık gözetime giriyor. Her maç akşamı, hakemi, futbolcuları yöneticileri eleştiri sınırlarını aşıp, hakarete varan söylemlerle reyting uğruna ağzından çıkanı duymayanlar bedel ödemeye hazır olsun! Özellikle mesleğimizin itibarını düşüren, tuttuğu takımı avukatlarından daha fazla savunan, sosyal medya hesaplarında fanatik taraftar gibi hareket eden, algı yaratmaya çalışanlar bundan böyle dikkatli olsun.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, lig dönemlerinde çokça şikayet alan spor programlarına çekidüzen verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ile iş birliği halinde harekete geçme kararı aldı. Ekranda boş algılarla, taraftarları şiddete yöneltenler, yüz yıllık dost takımların aralarını açanlara cezalar yolda artık. TFF Başkanı Mehmet Büyekekşi ekran bozguncularının önüne geçebilir, gerçek gazetecilere daha çok yer almasını sağlayabilirse Türk futboluna büyük hizmet etmiş olur. Umarım RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, spordaki şiddet olaylarının ve bunların medya yansımalarının titizlikle takip etmesini sağlar.

GERÇEK HIKAYE

Bir antrenörle sözleşme imzalayıp, sanki tüm yaş grubunda o sahaya çıkıyormuş gibi gösterip yönetici kartlarıyla akrabayı, tanıdıkları antrenörcülük oynatan kulüp başkanlarını yazmıştım. Amatörlerde böyleydi, peki profesyonellerde nasıl? Bana iletilen bir olayı nakledeyim; Geçen sezon ligin son 5 haftasında bir 1. Lig kulübü teknik adam arayışına gider ve sportif direktör "Pro Lisanslı hocayla" anlaşır. Hoca tüm hafta boyunca takımı antrene eder. Maç günü hoca futbolcularla konuşmak için soyunma odasına girmek ister ama sportif direktör "Hocam başkan konuşma yapacak bekle " der. Başkan ve yöneticiler girer odaya nutuk uzun sürer. Hoca içeri girmek ister ama bir bakar ki takım onbiri okunmuş liste yapılmış herkes sahaya gidiyor. "Hayırdır ne iş " diye sorar. Direktör " Hocam sen alacağın paraya bak, burada işler böyle gidiyor lütfen sesini çıkarma kulübede de otur, başkanın akrabası taktiği oyuncu değiştirmeleri yapacak" der..

KONAK BELEDIYESPOR

Futbolda Süper Lig'de İzmir takımı kalmamıştı biliyorsunuz. Ancak kadın futbol Süper Ligi'nde Konak Belediyespor İzmir'e ve Ege'yi başarıyla temsil ediyordu. Lige katılım ücreti dahil yatırılmıştı diye duymuştum. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur neden sponsorluğu çekti anlayamadım. Mesele finansal giderlerse ona inanmak güç olur çünkü belediye için çekirdek parası sayılır. Çok da iyi oynuyorlardı, yazık oldu kızlara...