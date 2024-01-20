Ortaya karışık

Antalyaspor'un başında teknik adamlık yapan Nuri Şahin, Alman Dortmund takımına yardımcı antrenör olarak koşa koşa gitti. Süperi olsun 1. Ligimiz olsun Pro Lisansa sahip olmayan teknik adamlarla takımlar sahaya çıkıyor. Buna bir dur diyen çıkmadı bir türlü. Yanlış anlaşılmasın bana göre Nuri Şahin doğrusunu yaptı. İngiltere'de bile futbola devam edenler, antrenörlük kursunda kendi takımlarının altyapısında staj yapıyor öncelikle!Bizdeki Pro lisansların çoğu profesyonel takımlarda göstermelik sahaya çıkıyorlar!Gelelim Arda Güler'e.. HalaReal Madrid'de forma bekliyor.Ha oynadı ha oynayacak diye gün sayıyoruz. Arda buradayken ona az şans veriyor diye Jesus ağır eleştiriler almıştı. İtalyan Ancelotti'ye laf söyleyin bakalım çok bilmişler! Son olarak kadınlar Süper Ligi'ni son dört beş yıldır tozunu atan Gaziantep ALG Spor'un futbolcusuyla ilgili ilginç bir iddia atıldı. Beşiktaş Kadın Futbol takımı sorumluları ALG'nin Angolalı Patricia Seteco için erkek olabilir iddiasında bulundu. Gaziantep takım yöneticileri ise geç de olsa olayın doğru olmadığı yönünde açıklama yaptı. Sahi bu konuda lisanslara izin veren TFF'den bir açıklama geldi mi?Süper Lig kulüplerimizin düştüğü durumlara bakın. Hem de devletin vergi konusunda yardımlarına, milyon liralık sponsorlara, seyirci naklen ve futbolcu satışı gelirlerine rağmen. Battı balık yan gidiyor şeklinde olay sürüyor. Geçen haftalarda birçok kulübümüze transfer yasağı gelmişti. Ankaragücü ve Kayserispor'a FIFA değişikliğe giderek bu iki kulübümüze süresiz olarak transfer yasağı uyguladı.Hatta Kayserispor'un markasıolan logosu dahi az kalsınalacaklının eline geçiyordu.Yıllardır bazı menajerler (işini düzgün yapanlar hariç) Türk futbolunu yedi bitirdi. Tabii işbirlikçilik yapan başkan yöneticilerle birlikte. Bakmayın borç alacak işleri bir günde olan şeyler değil.Yıllardır sürüyor davalar. Kaçış yok. Borcun neredeyse on katı ödeniyor. Kulüpler batıyor, biz yazıyoruz hala önlem yok.Günübirlik başarılarla sevinmeye devam..Yüz yıllık kulüpler arasında olan Altay 110. yaşına girdi. Camiasını, taraftarını İzmir'i onurlandırmak için, daima şanlı tarihine bağlı kalan siyah-beyazlılar yüzyıllık marka olarak yeni yaşını kutluyor. Siyah beyazlılar yalnız sporumuzun gururu değil, Türk milli mücadelesinin kahramanlarını barındıran kulüp olmuştu. Kulüp şu zamanlarda zor günler geçiriyor olabilir ama böyle tarihi kulüpler kendi küllerinden her zaman yeniden doğar ve büyüklüğünü gösterir.En kısa sürede hak ettiği Süper Lig'e dönmesini canı gönülden bekliyorum. 110. yaşın kutlu olsun Büyük Altay Spor Kulübü....