Hakemlerimiz siliniyor

Türk hakemleri üzerinde tuhaf uygulamaların sonucunu almaya başladık! FIFA, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda görev alacak hakemlerin listesini açıkladı. Ve hiçbir Türk hakemi listede yok... Yani uluslararası arenadan çıkarılmaya başlandık. Hakem camiasnı bu kadar kaos içine sokup koruma yönünden adımlar atılmayınca beklenen son geldi. Olimpiyatta 21 hakem, 42 yardımcı hakem, 20 VAR görevlisi ve 6 destek hakem görev yapacakken, bizimkiler anca tv'den ya da sosyal medyadan izleyebilecek Sayın TFF ve MHK yetkilileri, geçmiş dönemdekiler dahil, nasıl eserinizden mutlu musunuz?Fenerbahçe'nin son onbeş yılda başına gelenlere isyanında haklılık payı var.Ancak Riyad'daki Süper Kupa Finali oynanamadığından beri Başkan Ali Koç'un gerginliği sürekli arttıracak söylemlerde bulunması şaşırtıcı. Sapla samanı karıştırmaması gerek. Koç şunu unutmamalı, Türkiye'de sadece Fenerbahçe yok. Başta ezeli rakipleri de olsa ebedi kardeş kulüpleri Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor olmak üzere futbolumuzun dinamikleri olan diğer kulüpler de var. Hakem hataları sadece Fenerbahçe'nin başına gelmiyor.Başta Beşiktaş olmak üzere her takım da bu konudan çok muzdarip.Her alınan kötü sonuçta, takımın oynadığı kötü futbola bakmak yerine, TFF ve hakemler olmak üzere rakipler dahil herkesi suçlamak da bir yere kadar!Tam bitti derken şimdi de Süper Kupa finaline U-19 takımıyla çıkma, maç başında 6 oyuncuya düşme senaryosu sahaya sürüldü yöneticiler tarafından. Bir kere sevgiyle Fenerbahçe'yi bekleyen Şanlıurfa şehrine de rakip Galatasaray'a karşı da saygısızlık kusura bakmasınlar.Rakip yöneticilere karşı saldırgan tutumunu, maçların oynanması konusundaki gel gitlerini bırakmalı, sporun evrensel birleştiriciliği üzerine adımlar atmalıdır!Geçen hafta F.Bahçe'nin küme düşme gündeminin suni olduğundan bahsetmiş; "Maçlara çıkmadan alt lige düşme blöfü, ya kongreden döner ya da yönetimden!" diye not etmiştik.Statta yapılan kongreyi izlediniz.Sonuçta ne dedi? Sebeplerini belirterek "Süper Lig'de yola devam " sözlerini söyleyerek beni yanıltmamış oldu. Mantıklı ve en doğru karar.Beşiktaş'ta çarklar oturmuyor.Sezon başında yapılan yanlış transferler, şimdiki yönetimin başını ağrıtmaya devam ediyor.Baştan beri söylediğim gibi sorun yanlış kurgulanan kadro yapısı. Alınan yabancıların hiçbirinden faydalanamama. Takım daha önce üç dört hoca değiştirmiş. Santos ne yapsın? Şimdi Portekizli hoca için "işi bilmiyor" diye konuşanlar, yazanlar çıktı. Adamın kariyeri belli. Getirilme sebepleri belli. Siyah beyazlılar sabır gösterip Samet Aybaba ile Feyaz Uçar'a yeni sezon için destek vermeye devam etmeli.